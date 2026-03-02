ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住台南五星飯店「+17元升等套房」　免費享貴賓廊、隔日早餐

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南遠東香格里拉貴賓廊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南遠東香格里拉飯店迎接17周年，即日起至5月31日為止推出周年慶住房專案，主打加價17元即可升等套房，還能享有貴賓廊、隔日早餐、專人辦理入住與退房。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲雅仕套房。（圖／業者提供）

此次台南遠東香格里拉飯店推出兩種17周年慶方案，其中「周年慶奢華禮遇・升等套房」專案，每房每晚未稅價5820元起，加價17元即可升等至一房一廳的「雅仕套房」，擁有獨立客廳與臥室的寬敞格局。入住期間並可享豪華閣貴賓廊禮遇，包含翌日早餐、專人辦理入住與退房、全日飲品服務及傍晚雞尾酒時光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉泳池。

偏好美食與輕鬆行程安排的旅客，飯店同步推出「慶周年・早餐加17元」專案，每房每晚未稅價4117元起。無論單人或雙人入住，每房僅需加價17元起，即可於翌日享用遠東Café自助式早餐。

▲▼府城微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼唯一一班的國際版府城微醺巴士將於3/5登場。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼府城微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

此外，全台首見、亞洲規模最大的國際調酒盛會「Taiwan Cocktail Camp 2026」將於3月4日至7日串連台北、台中、台南、高雄四座城市同步引爆。作為府城款待指標的台南晶英酒店也將於3月5日晚間加開「府城微醺巴士」限定班次，帶領愛酒饕客穿梭府城巷弄，喝遍7位亞洲頂尖調酒職人的特製酒品，展開一場充滿驚喜的大人味微醺壯遊，乘車每位2680元，房客優惠價2480元，四人同行還享九折優惠。

國際限定版「府城微醺巴士」特別安排來自雪梨、新加坡、曼谷、雅加達、澳門與廣州7位國際職人展開快閃客座在地酒吧，沿途停靠Phowa、Bar Alter、在島之後、Bar TCRC、咕咕吧、赤崁中藥行與水晶廊，一晚制霸七間國際酒吧調酒不再是夢想，另還有巴士專屬獨家驚喜，備受矚目的「廟前冰室」主理人 Tommy Wong此次來台僅特別針對微醺巴士活動設計限定調酒，全台只有登上這台微醺巴士的賓客，才能品嚐到 Tommy的傳奇風味。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

