桃園燈會5天突破65萬人次　228連假滿滿「今年主燈秀超震撼」

▲全台唯一，機械飛馬主燈秀震撼全場。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園燈會自2月25日盛大開幕以來，憑藉科技感十足的燈組與深度文化底蘊，在228連假期間吸引全國各地民眾湧入。市府觀旅局1日表示，依據中華電信大數據資料顯示，5天內參觀人數正式突破65萬人次。社群平台、網友紛紛盛讚「今年主燈秀超震撼」、「免費小火車讓小孩玩瘋了」！

桃園燈會持續閃耀 邀您共度魔幻時刻

市政府觀旅局表示，2026桃園燈會不僅是一場視覺饗宴，更是一場關於環境永續與文化共融的深度對話。燈會將持續展出至3月8日，誠摯邀請全國民眾前來，漫步在獨角馬的森林中許願，在多元文化的桃仔園裡感受包容，為馬年積攢飽滿的正能量。

▲免費小火車吸引許多小朋友。（圖／觀旅局提供）

觀旅局提醒，因燈會周邊停車空間有限，建議民眾多多搭乘大眾運輸工具或是利用 Ubike 及步行前往，本次活動規劃2條免費接駁專車路線，包括區外線紅線「桃園火車站後站(福安公園)－會稽河濱公園」及區內線藍線「新永和市場－虎頭山新創園區」，歡迎民眾多加利用。

▲2026桃園燈會引爆228連假熱潮。（圖／觀旅局提供）

相關交通管制、免費接駁車及詳細活動資訊，請至 2026 桃園燈會活動官網 (https://2026taoyuanlanternfestival.tycg.tw) 或「樂遊桃園」Facebook 粉絲團查詢。