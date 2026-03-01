阿里山花季下周登場！阿龜櫻、山櫻花已滿開　百年蒸汽火車復駛

▲阿里山工作站阿龜櫻滿開。（圖／阿里山賓館提供）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山林業鐵路百年蒸汽火車將從3月10日花季期間復駛，宣告一年一度的櫻花盛宴正式登場，也吸引鐵道迷搶訂百年「黑頭仔」蒸汽火車，體驗搭乘復古列車穿越櫻花林道的浪漫畫面。而阿里山賓館也趁著花季開賣全新「雲端之森」頂級客房，入住就送賞櫻隨行包。

▲阿里山遊客中心山櫻花盛開風景。（圖／阿里山賓館提供）

今年阿里山櫻花季將從3月10日至4月10日為止，目前園區以緋寒櫻、唐實櫻及少量椿寒櫻率先綻放，其中旅客服務中心、旅社區、阿里山火車站、沼平公園與香林服務區花況亮眼，可望一路美到3月中旬。

▲蒸汽火車將於阿里山花季期間復駛。（圖／阿里山賓館提供）

眾所期盼的染井吉野櫻「櫻王」、「櫻后」也將接棒盛開，預計祝山與沼平一帶的櫻花可持續至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻與普賢象櫻等重瓣櫻花登場。

▲▼阿里山賓館最新「雲端之森」頂級客房開賣。（圖／業者提供）

位於園區中心點的阿里山賓館，今年以「春櫻森活·詩意春光」為主題推出花季住房專案，並趁著花季開賣全新升級的「雲端之森」頂級客房、日和雙人房與套房，讓旅客在海拔2274公尺的高山林間，將日出雲海、夕照櫻花一次捕捉，且飯店鄰近沼平車站、沼平公園與阿里山詩路步道，可串聯鐵道賞櫻與森林漫遊行程。

▲阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

阿里山英迪格也推出「無憂住房專案」，預訂專案包括早、晚餐，同時搭配櫻花季節，推出櫻花手工皂、手做竹編扇體驗，同時推出三款特色櫻花調酒與雙人櫻花下午茶，讓旅客在飯店內也能享受春季浪漫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。