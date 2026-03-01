ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台最大「玫瑰花園」花季來了！有免費接駁車　順遊國際蘭展

▲▼雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

▲雅聞湖濱療癒森林玫瑰花季登場。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

全台最大玫瑰花園「雅聞湖濱療癒森林」玫瑰季開跑了！園方表示，目前開花較集中的區域在「古典玫瑰花園區」與「英式脈輪玫瑰花園區」，不同園區玫瑰接力綻放。此外，即日起至3月16日為止，園方於假日期間更提供「後壁火車站－雅聞湖濱療癒森林」免費接駁車。

位於台南的「雅聞湖濱療癒森林」是雅聞集團打造的免門票景點，佔地1萬5000坪，園區內規劃有「脈輪玫瑰」、「法式玫瑰」、「熱帶雨林」與「古典玫瑰」4大花園區域，光玫瑰花就有700多種，每年春、秋兩季都能欣賞浪漫花海。

▲▼雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

▲▼目前古典玫瑰花園區與英式脈輪玫瑰花園區開得最美。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

▲▼雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

今年春天玫瑰花季已經開跑，目前又以「古典玫瑰花園區」與「英式脈輪玫瑰花園區」開得最美。園方也表示，玫瑰不像煙火一次爆開，而是分散在花園各個角落，並接力登場，旅客不妨把握花季前來賞花。

▲▼台灣國際蘭展。（圖／台南市政府提供）

▲▼台灣國際蘭展也已經登場，可串成一日行程。（圖／台南市政府提供）

▲▼台灣國際蘭展。（圖／台南市政府提供）

此外，「台灣國際蘭展」也從即日起至3月16日開展，此次蘭展會場距離雅聞湖濱療癒森林僅15分鐘車程，旅客可以將兩處景點串成一日遊行程。

雅聞湖濱療癒森林也在蘭展期間每個周末推出免費接駁車，來往於後壁火車站與園區之間，旅客也可搭至火車站，再從火車站搭乘蘭展接駁車前往會場欣賞展覽。同時，憑蘭展門票至雅聞湖濱療癒森林參觀，還能免費獲得哈根達斯冰淇淋一份。

