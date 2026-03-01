ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
嘉義台灣燈會開幕煙火秀搶先看　3大主題、1.7萬發點亮夜空

▲▼嘉義台灣燈會開幕煙火。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義台灣燈會開幕煙火亮點揭曉。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年台灣燈會在嘉義舉辦，從3月3日至15日舉行。嘉義縣政府也公布3日開幕晚間亮點，屆時將施放長達10分鐘、多達1萬7000發的高空煙火秀，為今年燈會揭開序幕。

嘉義縣政府表示，本次煙火展演以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規劃三大篇章，分別為「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」、「飛躍・極境之光」，最大施放尺寸達12吋，以層次分明、節奏明快的編排設計，創造震撼視覺效果。

▲▼嘉義台灣燈會開幕煙火。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義台灣燈會長達10分鐘的開幕煙火為燈會揭開序幕。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義台灣燈會開幕煙火。（圖／嘉義縣政府提供）

「啟程・曙光初現」以金色煙火劃破夜幕，象徵天馬昂首啟程；「焰舞・燃燒千里」以紅金色火焰瞬間綻放，展現奔馳千里的力量與勇氣；壓軸的「飛躍・極境之光」則以多層次煙火交錯齊發，營造天馬飛越銀河的壯闊畫面。整體編排透過中高空煙火錯落施放，從地面燈景延伸至天際線，打造立體視覺震撼效果。

▲▼嘉義台灣燈會「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台灣燈會「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區示意圖。

燈會場地也是最佳觀賞煙火視角，屆時主燈、特色燈區裝置藝術與中高空煙火將交織成難得一見的「天地共構」畫面，地面燈海與空中煙火彼此輝映，形成前景、主體與天際線三層次交融的構圖效果。

煙火展演將於3月3日晚間8時5分準時施放，展演時間10分鐘，縣府提醒民眾依循現場工作人員指引及動線安排就位觀賞，為維持活動品質與公共安全，相關交通疏導及管制措施已同步啟動，建議民眾多加利用大眾運輸及接駁服務，共同營造順暢、安全且有序的觀賞環境。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲今年台灣燈會「超級瑪利歐主燈」。

此外，今年台灣燈會燈區亮點也陸續曝光，其中最不能錯過的就是與日本任天堂攜手打造的「超級瑪利歐」主題燈區，包括有「無敵星迎賓之路」，還有高達10公尺的瑪利歐主燈，等待民眾來拍照。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲入口處的無敵星迎賓之路。

嘉義縣政府表示，今年台灣燈會在迎賓入口設計「無敵星迎賓之路」為燈會的動線起點，以無敵星與弧形燈光結構作為設計概念，搭配星星燈飾點綴，營造出明亮而充滿活力的燈區第一印象。入口處的大型無敵星點出此次「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題，為親子燈區後的首個拍照亮點。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲碧姬公主星星拍照點。

「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，成為燈區中最醒目的焦點。燈區開放時間平日下午2點開始，周五與假日早上10點開始，白天呈現明亮的拍照場景，夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲耀西拍照點。

燈區規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。「耀西拍照點」可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間。

「碧姬公主星星拍照點」則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；「超級瑪利歐銀河拍照點」以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼還會有遊戲體驗區和見面會。

▲▼台灣燈會超級瑪利歐燈區。（圖／嘉義縣政府提供）

除各燈區展示外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

此外，現場也有任天堂授權周邊商店，商店中還有多款燈會限定商品及扭蛋機。燈會期間於每周五、周六及周日，現場也將安排角色見面會，邀請民眾前來合影留念。

2026台灣燈會 嘉義旅遊

趙露思狂喊「我喜歡美樂蒂」　下秒認錯：這是酷洛米嗎？

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島6處私房賞櫻景點　賞1300棵吉野櫻

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

房內獨享地下550公尺深層溫泉！

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中

島語自助餐廳進軍台南

嘉義台灣燈會開幕煙火秀搶先看

樂華夜市無名雞排只賣70！口感超厚實

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島6處私房賞櫻景點　賞1300棵吉野櫻

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

房內獨享地下550公尺深層溫泉！

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

