ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

廣島6處私房賞櫻景點！賞1300棵吉野櫻　觀景台遠眺瀨戶內海

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲世羅高原農場擁有夢幻櫻花美景。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞櫻季節即將到來，想要享受櫻花美景同時避開人潮，廣島縣就有6處私房景點，能沉浸在夢幻花海同時，還能走訪在地古剎、美術館，享受當地多元旅遊魅力。

世羅高原農場

每年3月下旬至4月上旬，世羅高原農場都會舉辦櫻花祭。最推薦到園區內的「三春之丘」，甜美夢幻的粉嫩櫻花、金黃明亮的油菜花及清爽澄澈的藍天層次分明，交織出美不勝收的春日三色絕景。

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼西國寺粉櫻參道。

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

尾道西國寺粉櫻參道

一般提到尾道賞櫻，多數人會先想到千光寺。若想避開人潮、細細品味春色，不妨前往在地人推薦的賞櫻私房景點「西國寺」。每逢春日，寺內櫻花盛開，淡粉色櫻花與朱紅色的金堂、三重塔相互映襯，古剎與春櫻交織出沉穩而雅致的風景。

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲比治山公園能賞櫻、遠眺市區風景。

廣島市比治山公園

位於廣島市區的「比治山公園」，是市民熟悉的休憩之地。園內種植約1300棵染井吉野櫻，花開時節宛如粉色雲海般覆蓋山頭，令人讚嘆，也是廣島市內賞櫻的好去處。園區內佈置多座現代藝術雕刻，還有「廣島市現代美術館」及擁有超過16萬冊館藏的「廣島市漫畫圖書館」；園內同時也能遠眺市區和瀨戶內海風景。

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲音戶之瀨戶。

音戶之瀨戶

坐落於吳市的「音戶之瀨戶」為向南北延伸約一千公尺的狹長海峽，鮮紅色的音戶大橋橫跨海峽，與平靜的瀨戶內海相互輝映。每到春季，沿著海岸盛開的粉櫻更為這壯闊畫面增添浪漫風景。

棲真寺公園

三原市的「棲真寺公園」花季約在3月下旬至4月上旬，遊客可在步道上悠閒散步，抬頭即是滿開的粉嫩櫻花，園內瞭望台還可遠眺日本第一大的拱橋「廣島機場大橋」。

▲▼廣島賞櫻景點。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲誓真大德頌德碑的櫻花勝景。

誓真大德頌德碑

廿日市市除了熱鬧的嚴島神社外，離它稍微有段距離的「誓真大德頌德碑」，則是宮島居民推薦的賞櫻私房景點。誓真為光明院僧侶，不僅發明宮島名產的杓子，亦開鑿水井解決島上水源問題。旅客可在此欣賞櫻花美景，同時感受島上靜謐氣息。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本中國旅遊 廣島縣 廣島旅遊 賞櫻旅遊 賞花旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【走到飛】幫助烏龜過馬路　一抓起來牠竟被嚇尿XD

推薦閱讀

2度假飯店「1泊2食」6880元起

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島6處私房賞櫻景點　賞1300棵吉野櫻

廣島6處私房賞櫻景點　賞1300棵吉野櫻

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

房內獨享地下550公尺深層溫泉！

房內獨享地下550公尺深層溫泉！

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

馬來西亞「3大雨林度假提案」避寒去

馬來西亞「3大雨林度假提案」避寒去

乘「冰河遊船」欣賞紐西蘭最大冰川！

乘「冰河遊船」欣賞紐西蘭最大冰川！

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

連4年紀念228！摩斯貼文被讚爆

連4年紀念228！摩斯貼文被讚爆

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北東區Fermi Pasta宣布3/1熄燈

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

島語自助餐廳進軍台南

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

2026桃園燈會遊樂設施　提早開玩

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

熱門行程

最新新聞更多

2度假飯店「1泊2食」6880元起

廣島6處私房賞櫻景點　賞1300棵吉野櫻

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

房內獨享地下550公尺深層溫泉！

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

馬來西亞「3大雨林度假提案」避寒去

乘「冰河遊船」欣賞紐西蘭最大冰川！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366