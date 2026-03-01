2度假飯店1泊2食開賣！統一谷關泡湯+吃鍋　甜點餐車無限續

▲統一渡假村谷關溫泉養生會館夜間原湯。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台中谷關與新竹關西兩大度假飯店相繼推出一泊二食住房專案，統一渡假村谷關溫泉養生會館今（1日）起開賣「夢饗餐車」方案，和洋雙人房平日6,880元起；關西六福莊則鎖定觀光旅遊與交通運輸同業，符合條件者6,999元即享一泊二食含樂園門票。

▲「夢饗餐車」一泊二食方案，和洋雙人房平日6,880元起。（圖／業者提供）



統一渡假村谷關溫泉養生會館「幸福宅急便」專案今（1日）至6月30日開賣，首推「夢饗餐車」一泊二食方案，和洋雙人房平日6,880元起，可在大片窗景前品咖啡、泡碳酸氫鈉溫泉，沉浸山林靜謐氛圍。

▲▼雙人夢饗餐車料理含金湯雙鮮鍋，搭配烏鱧魚與蝦滑，並提供特色小菜與甜點餐車無限享用。（圖／業者提供）



美食是一大亮點，含雙人夢饗餐車料理，內含以南瓜慢火熬製的金湯雙鮮鍋，搭配烏鱧魚與蝦滑，並提供特色小菜與甜點餐車無限享用。專案另安排泰雅迎賓舞、毛巾郵差狗DIY及明信片代寄服務，為旅程延續儀式感和溫度。

▲毛巾郵差狗DIY。（圖／業者提供）



另一方面，關西六福莊生態度假旅館則鎖定觀光旅遊與交通運輸同業，推出「緩～光臨 關西六福莊」專屬優惠，即日起至5月31日止，符合資格者可享6,999元一泊二食專案，入住熱門樓中樓「肯亞藍天」房型，含早餐、晚餐及六福村主題遊樂園2日無限暢玩手環。

▲猛獸島籠車、犀望巴士與斑馬生態體驗等，同樣適用同業優惠，平日享買一送一。（圖／業者提供）



▲符合同業資格者可享6,999元一泊二食專案，入住熱門樓中樓「肯亞藍天」房型。（圖／業者提供）



業者指出，平旺日還可免費招待第3、4人入住（不含專案內容），3月31日前預訂再享平旺日同價、假日加價5折優惠。不僅如此，多項動物體驗遊程如猛獸島籠車、犀望巴士與斑馬生態體驗等，同樣適用同業優惠，平日享買一送一、假日85折，3月31日前更升級為平假日皆買一送一。

▲專案含六福村主題遊樂園2日無限暢玩手環。（圖／業者提供）