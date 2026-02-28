曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

▲台北燈節活動。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／台北報導

2026台北燈節登場。頂新和德文教基金會攜手味全龍打造《台北主場・奔龍而上》燈組，3月1日晚間除將有球星曹祐齊現身與民眾互動，味全公司、德克士炸雞也將在現場發送限量贈品。

2026台北燈節自2月25日至3月15日，開展時間為平日晚間5時至10時、假日下午2時至晚間10時，每日亮燈時間為晚間5時至10時，Baby Molly主燈秀時間則為晚間6時至10時，每20分鐘展演1次。



頂新和德文教基金會指出，《台北主場・奔龍而上》燈組，即日起到3月15日，每天晚間5時至10時在台北市中華路一段與秀山街口B4展區亮燈。燈組將職棒選手昂首踏入球場的瞬間轉化為城市節慶地標。燈光與動態設計呈現拚戰精神與團隊榮耀，不僅是象徵站上球場的球員為勝利而努力，也代表每位在城市中奮鬥的市民，都在屬於自己的主場全力以赴。



燈節期間味全龍也將舉辦現場活動，3月1日與3月14日18時至19時，味全龍球星曹祐齊與Dragon Beauties小龍女馬妹將分別現身燈區與民眾不定時互動。現場加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面即可獲得限定小禮。

▲《台北主場・奔龍而上》燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）



味全公司、德克士炸雞響應棒球熱潮，也將在3月1日及14日的活動現場送限量小禮，民眾到場有機會領到德克士招牌明星餐點兌換券或Avila氣泡水，現場掃描專屬QR Code加入兩家企業的官方LINE，新會員還可獲得免費雞塊優惠券與買一送一優惠券，以及味全美好食光官網限時優惠折扣。

此外，北市觀傳局指出，配合WBC世界棒球經典賽登場，現場也設置「揮出夢想經典熊讚」燈組與限定加油牆，邀請民眾為中華隊應援。中山堂廣場展出近百件全國競賽傳統花燈，並結合宮廟、企業及藝術家創作燈組，展現西門兼具傳統與創新的多元風貌。

觀傳局表示，燈節期間周邊商圈同步推出優惠與特色活動，串聯西門町商圈、榮町商圈、沅陵街與萬華一帶，邀請旅客白天走逛城市街區，夜晚賞燈拍照。燈節期間漢中街、酉陽街、秀山街將實施部分時段交通管制；另活動現場無提供停車位，建議遊客搭乘大眾交通運輸來賞燈。

