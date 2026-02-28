ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
馬來西亞「3大雨林度假推薦」　蒸氣溫泉洞泡湯、鐘乳石洞內用餐

▲馬來西亞三大雨林秘境，富有豐富的熱帶雨林與世界級自然景觀及推薦度假村。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲2024年入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

位於赤道附近的馬來西亞，全年氣候溫暖穩定，從台灣直飛沙巴約3.5小時，吉隆坡、檳城約4.5小時即可抵達，成為台灣旅客避寒首選。馬來西亞觀光局精選三大雨林秘境，從世界文化遺產、樹冠步道到全新翻修的鐘乳石洞餐廳，提供民眾度假新靈感。

▲霹靂州北部的柏隆皇家州立公園擁有約1.3億年歷史。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲霹靂州北部的柏隆皇家州立公園擁有約1.3億年歷史。（圖／馬來西亞觀光局提供）

霹靂州-1.3億年原始雨林探險
位於霹靂州北部的柏隆皇家州立公園（Royal Belum State Park），擁有約1.3億年歷史，是馬來半島少數未大規模開發的原始森林。園區面積超過11萬公頃，棲息逾100種哺乳動物與300種鳥類，更是全馬唯一可觀測到10種犀鳥的地點，每年10月可見皺盔犀鳥遷徙盛況。旅客需提前申請准證，在官方嚮導帶領下搭船穿越天猛莪湖（Temenggor Lake）進入保護區，展開深入雨林的生態之旅。

▲班加藍溫泉靜居為雨林環繞，主打回歸自然、為身心充電的療癒度假體驗。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲班加藍溫泉靜居為雨林環繞，主打回歸自然、為身心充電的療癒度假體驗。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲馬來西亞三大雨林秘境，富有豐富的熱帶雨林與世界級自然景觀及推薦度假村。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲於2025年全新翻修的洞穴餐廳Jeff’s Cellar。（圖／The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia提供）

住宿推薦班加藍溫泉靜居（The Banjaran Hotsprings Retreat），隱身怡保石灰岩山丘間，主打天然地熱溫泉與洞穴體驗。園區設有44棟獨立別墅，皆設有私人泳池與溫泉池，園內亮點包含可俯瞰湖景與石灰岩山壁的戶外溫泉池，以及蒸氣溫泉洞、冥想洞與水晶洞等，甚至還有設於鐘乳石洞內的Jeff’s Cellar餐廳，旅客能在逾2.6億年歷史的奇岩怪石中享用精緻創意料理。

▲姆魯國家公園,Gunung Mulu National Park,鹿洞,藍洞,石灰岩洞,姆魯萬豪酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園以巨型石灰岩洞穴與地下河聞名。（圖／記者彭懷玉攝）

砂拉越州-世界遺產級巨洞奇觀
砂拉越美里擁有兩座聯合國教科文組織世界遺產-尼亞國家公園與姆魯國家公園。尼亞國家公園保存4萬年以上史前壁畫與人類遺跡；姆魯國家公園則以巨型石灰岩洞穴與地下河聞名，每日傍晚可見上百萬隻蝙蝠飛出洞口的壯觀景象。完善步道與專業導覽，讓親子旅客也能安心探索，沿著1.6億年歷史的古老地下河道，展開一場地心探險之旅。

▲姆魯國家公園上萬蝙蝠出洞，畫面奇特又壯觀。（圖／砂拉越旅遊局提供）

▲姆魯國家公園上萬蝙蝠出洞，畫面奇特又壯觀。（圖／砂拉越旅遊局提供）

住宿可選擇姆魯萬豪度假村（Mulu Marriott Resort & Spa），距國家公園入口僅5分鐘車程，度假村內設有專屬私人碼頭，住客可直接搭乘傳統木製長舟，前往本南族部落與手工藝市集，深入體驗在地文化，飯店並提供五星級SPA，讓旅客在雨林探險後徹底放鬆。

▲被雨林環繞的姆魯萬豪度假村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲被雨林環繞的姆魯萬豪度假村。（圖／記者彭懷玉攝）

沙巴州-與雨林生態零距離
位於山打根（Sandakan）的Rainforest Discovery Centre（RDC），是國際鳥盟認證的賞鳥聖地。園區設有長達620公尺、離地25公尺高的樹冠步道，旅客可從高空視角觀察犀鳥、長鼻猴等婆羅洲特有物種。夜間導覽則有機會尋訪眼鏡猴與麝貓。若延伸至京那巴當河（Kinabatangan River）遊船，還能輕鬆一覽河岸野生動物與雨林的垂直生態。

▲山打根雨林探索中心最大亮點為長達620公尺的高空樹冠步道。（圖／Rainforest Discovery Centre提供）

▲山打根雨林探索中心最大亮點為長達620公尺的高空樹冠步道。（圖／Rainforest Discovery Centre提供）

住宿推薦西必洛雨林中的MY Nature Resort，擁有28間半獨立式小屋，多數房型附設面向森林的陽台與大片落地窗，在房內即可觀察雨林景觀；鄰近人猿與馬來熊保育中心，設有森林棧道直通保護區，周邊可常見長尾獼猴、長臂猿與犀鳥等野生動物，傍晚可見大赤鼯鼠滑翔，為旅客帶來難忘的入住體驗。

▲於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲MY Nature Resort鄰近多個自然生態保育園區。（圖／MY Nature Resort提供）

▲MY Nature Resort鄰近多個自然生態保育園區。（圖／MY Nature Resort提供）

