3名店復活！肥前屋預告原址回歸　香鷄城插旗西門町

▲香鷄城預告回歸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每年總有多家老字號餐廳或小吃，因老闆健康或接班問題而熄燈，不過去年已有多家在後代接棒而重新回歸，而2026年也有好消息，先是台灣手扒雞始祖之稱的「香鷄城」、鰻魚飯名店「肥前屋」預告回歸，台南35年林家肉燥飯則是在大年初七重新開幕。

▲台南林家肉燥飯復活。（圖／取自黃偉哲臉書）

林家肉燥飯

林家肉燥飯位於台南市安南區安和路，開業已有35年，是不少台南人的兒時記憶，總統賴清德曾是座上賓，也是台南市長黃偉哲推薦名單，店內招牌就是一碗只要10元（內用小碗）的肉燥飯。不過老老闆去年11月動手術，由於年邁身體需要休養，忍痛決定在12月退休，同時也宣告這家店「下台一鞠躬」。

熄燈2個多月後，林家肉燥飯日前在臉書發文表示，「原本有許多未來規劃，加上現況的種種因素考量，少年老闆和林老目協調後決定，大年初七正式回歸」。不過由於人手有限，中午便當菜色、鮮魚湯、鮮魚粥、小卷湯、乾小卷停售。

菜單品項價格也有調漲，招牌肉燥飯每碗貴5元，外帶小碗從20元漲到25元、大碗從30元漲到35元；內用小碗從10元漲到15元、大碗從20元漲到25元。湯品與粥類，除了魚丸湯、貢丸湯維持原價25元，其他都漲10元。

▲肥前屋原址復活。（圖／讀者Eli提供）

肥前屋

台北市經營超過40年的「肥前屋」去年6月歇業，讓許多老顧客感到不捨。有民眾日前發現，原址不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

▲香鷄城手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

香鷄城

香鷄城是許多五、六年級生的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後便逐漸消失。2016年由第三代操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

2024年香鷄城先是開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品及異業合作，今日則是曝光再度回歸消息，官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，並寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」，同時也在留言敘述這是一家超小型純外帶店、專注手扒雞（手扒雞+4樣點心），地點落腳精華商圈。

消息曝光後，許多網友都留言詢問落腳何地，根據業者在徵才網的資訊，店面位於西門町的漢口街二段上，距離捷運西門站約440公尺，開幕時間未定。

關鍵字： 美館雲 名店復活 肥前屋 香鷄城 林家肉燥飯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【我只是老還沒糊塗餒】讓阿公「遛狗」卻被嫌棄回懟

