15道南洋料理無限續點「每人880元」　高雄洲際好客餐廳推吃到飽

▲高雄洲際酒店好客餐廳3月4日起至4月30日平日推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者黃士原／台北報導

近年多家飯店紛紛推出港點吃到飽搶客，高雄洲際酒店不落人後，館內的好客餐廳3月4日起至4月30日平日午間時段，推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動，每人880元即可享有15道料理無限續點。

高雄洲際酒店館內的好客南洋餐廳（HAWKER）以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，提供各種經典南洋料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙。餐廳日前宣布，3月4日至4月30日的平日午間時段（周二公休不營業）推出「南洋集錦巡禮」活動，精選飯麵主餐搭配無限續點的南洋料理。

▲沙嗲。（圖／記者黃士原攝）

南洋集錦巡禮菜單分成每人880元的「克拉碼頭」與1080元的「紅燈碼頭」。克拉碼頭主食為鳳梨炒飯、蟹肉炒飯、新加坡叻沙麵3選2，這是固定只上一次，而金沙魚皮、咖哩奶油蝦、巴東醬炒海鮮、參巴中卷、新加坡肉骨茶、馬來咖哩雞等15道南洋菜色，都可無限續點。

紅燈碼頭主食為醬蝦仁炒飯、鳳梨炒飯、乾炒牛粿條、新加坡叻沙麵4選2，無限續點菜色則是增加到20道。餐廳表示，南洋集錦巡禮不限人數，1人也可以享用，會依據人數多寡調整菜色份量。

▲添好運3月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

添好運「點心放題」由於受到好評，活動時間不斷延長，全新的2026年也持續推動。業者日前再公布3月也會繼續舉辦，已開放網路訂位（開放1個月內預約），而且適用分店除了台中J Mall店、高雄富民店，還再加開台南小北門店。

港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店與台南小北門店為3月1日至31日平日14:00至17:00，每時段限量40位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00。用餐時間都是100分鐘。