ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大佳河濱公園3/1起大規模施工　兒童遊戲區、鯨魚地景暫停開放

▲大佳河濱公園3/1至10/31封閉部分自行車道和周邊遊戲場、沙坑。（圖／水利處提供）

▲大佳河濱公園3/1起周邊海洋遊戲場、沙坑均暫停使用，民眾勿撲空。（圖／水利處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北市水利處宣布啟動「大佳河濱公園再造工程」，從3月1日起至10月31日進行大範圍圍設施工，除了封閉部分自行車道外，沙坑、海洋遊戲場以及鯨魚地景、兒童戲水區亦將暫時封閉，打算前往的民眾可別撲空。

▲大佳河濱公園3/1至10/31封閉部分自行車道和周邊遊戲場、沙坑。（圖／水利處提供）

▲章魚地景也暫不開放。

水利處指出，本次工程重點包含噴泉區更新、花海區步道重新規劃，以及兒童遊戲區設施全面改善，預計於3月1日後進行大範圍區域圍設，暫時封閉大佳網球場北側往大佳河濱公園圓形廣場自行車道，請民眾改由南側自行車道通行；部分自行車道區段也同步封閉調整。

▲大佳河濱公園3/1至10/31封閉部分自行車道和周邊遊戲場、沙坑。（圖／水利處提供）

▲▼暫時封閉大佳網球場北側往大佳河濱公園圓形廣場自行車道，請民眾改由南側自行車道通行；部分自行車道區段也同步封閉調整。

▲大佳河濱公園3/1至10/31封閉部分自行車道和周邊遊戲場、沙坑。（圖／水利處提供）

此外，廣受親子族喜愛的沙坑、海洋遊戲場、鯨魚地景、章魚地景及兒童戲水區等設施也將暫停開放。現場將設置清楚導引標示，依紅色虛線規劃替代動線，協助民眾順利通行。

▲大佳河濱公園3/1至10/31封閉部分自行車道和周邊遊戲場、沙坑。（圖／水利處提供）

▲大佳河濱公園施工封閉範圍及改道路線。

水利處表示，工程採分區施工方式辦理，其中噴泉區與花海區預計於今年度陸續完工並重新開放，後續將持續推動園區整體優化，打造更友善、多元且安全的休憩環境。

關鍵字： 台北市旅遊 大佳河濱公園 大佳河濱公園再造工程 大佳河濱公園遊戲區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

推薦閱讀

15道南洋料理無限續點「每人880元」

15道南洋料理無限續點「每人880元」

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間

大佳河濱公園3/1起封閉兒童遊戲區

大佳河濱公園3/1起封閉兒童遊戲區

桃園偏僻小徑藏著排隊合菜！

桃園偏僻小徑藏著排隊合菜！

台北東區Fermi Pasta宣布3/1熄燈

台北東區Fermi Pasta宣布3/1熄燈

2026桃園燈會遊樂設施　提早開玩

2026桃園燈會遊樂設施　提早開玩

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北東區Fermi Pasta宣布3/1熄燈

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

2026桃園燈會遊樂設施　提早開玩

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

島語自助餐廳進軍台南

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

熱門行程

最新新聞更多

15道南洋料理無限續點「每人880元」

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間

大佳河濱公園3/1起封閉兒童遊戲區

桃園偏僻小徑藏著排隊合菜！

台北東區Fermi Pasta宣布3/1熄燈

2026桃園燈會遊樂設施　提早開玩

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366