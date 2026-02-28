大佳河濱公園3/1起大規模施工　兒童遊戲區、鯨魚地景暫停開放

▲大佳河濱公園3/1起周邊海洋遊戲場、沙坑均暫停使用，民眾勿撲空。（圖／水利處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北市水利處宣布啟動「大佳河濱公園再造工程」，從3月1日起至10月31日進行大範圍圍設施工，除了封閉部分自行車道外，沙坑、海洋遊戲場以及鯨魚地景、兒童戲水區亦將暫時封閉，打算前往的民眾可別撲空。

▲章魚地景也暫不開放。



水利處指出，本次工程重點包含噴泉區更新、花海區步道重新規劃，以及兒童遊戲區設施全面改善，預計於3月1日後進行大範圍區域圍設，暫時封閉大佳網球場北側往大佳河濱公園圓形廣場自行車道，請民眾改由南側自行車道通行；部分自行車道區段也同步封閉調整。

▲▼暫時封閉大佳網球場北側往大佳河濱公園圓形廣場自行車道，請民眾改由南側自行車道通行；部分自行車道區段也同步封閉調整。



此外，廣受親子族喜愛的沙坑、海洋遊戲場、鯨魚地景、章魚地景及兒童戲水區等設施也將暫停開放。現場將設置清楚導引標示，依紅色虛線規劃替代動線，協助民眾順利通行。

▲大佳河濱公園施工封閉範圍及改道路線。



水利處表示，工程採分區施工方式辦理，其中噴泉區與花海區預計於今年度陸續完工並重新開放，後續將持續推動園區整體優化，打造更友善、多元且安全的休憩環境。