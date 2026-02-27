ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園燈會遊樂設施「提早開玩」　小朋友玩樂時間加倍

▲2026桃園燈會遊樂設施「提早開玩」囉！

▲2026桃園燈會遊樂設施。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園燈會25日盛大開幕，吸引許多親子家庭前來賞燈！其中虎頭山創新園區遊樂設施（旋轉木馬、海盜船、流光騎士、小火車）深受小朋友喜愛，出現大排長龍情形，為了讓小寶貝們玩得更盡興，2026 桃園燈會「沉浸式光影樂園」遊樂設施特別加碼，營運時間全面提前！

▲2026桃園燈會遊樂設施「提早開玩」囉！

▲2026桃園燈會遊樂設施。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局27日表示，燈區內遊樂設施（旋轉木馬、海盜船、流光騎士、小火車）營運時間，全面提前如下：
◎週六、週日及國定假日： 提前於 15:00 開始營運。
◎週一至週五： 提前於 17:00 開始營運。

▲2026桃園燈會遊樂設施「提早開玩」囉！

▲遊樂設施旋轉木馬，吸引親子家庭排隊。（圖／觀旅局提供）

歡迎家長多加利用提早營運時段，帶小朋友入園體驗。 提醒：設施皆為免費使用，請依現場工作人員引導排隊。

觀旅局表示，本次燈會自2月25日至3月8日止，為期12天，打造全台最大金屬機械飛馬主燈，結合機械動力、AI語音轉譯與AR抽籤等互動科技，展現桃園「國門之都」的創新能量。燈區橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，串聯「未來光域」、「森韻流域」與高人氣「dtto friends樂園」，融合科技藝術、生態永續與親子元素，打造精彩光影盛典。

