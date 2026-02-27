ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
抹茶海岸期間限定　石門「老梅綠石槽」進入最佳觀賞期

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期，覆蓋率約達5成。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上，與湛藍海水交織成如抹茶地毯般的天然奇景。北觀處表示，每年3月至5月中為綠石槽限定時節，期間於每日乾潮時段安排志工駐點解說，帶領民眾認識這片獨特海岸地景。

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲老梅綠石槽為北海岸罕見的海蝕地形，由火山岩層長年受海浪侵蝕形成溝槽地貌。（圖／北觀處提供）

北觀處指出，老梅綠石槽為北海岸罕見的海蝕地形，由火山岩層長年受海浪侵蝕形成溝槽地貌；每逢春季石槽表面覆上一層鮮綠石蓴，景致短暫卻絢麗。北觀處說明，近期因氣候穩定、日照充足，綠藻生長良好，覆蓋率約達5成，觀賞期僅數周。

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲清晨時，陽光斜照石槽與海面，被攝影玩家視為拍攝「黃金時段」。（圖／北觀處提供）

清晨時，陽光斜照石槽與海面，被攝影玩家視為拍攝「黃金時段」。建議出發前查詢石門潮汐表，掌握乾潮前後1至2小時到訪，或先透過北觀處官網即時影像確認現況。

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲為維護生態與安全，請民眾切勿踩踏綠石槽，並建議穿著止滑鞋。（圖／北觀處提供）

為維護生態與安全，北觀處呼籲切勿踩踏綠石槽，以免破壞景觀並增加滑倒風險，並建議穿著止滑鞋、避開滿潮時段，留意現場公告；同時落實垃圾不落地，共同守護海岸環境。

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲賞景之餘，也可順遊富貴角燈塔等鄰近景點。（圖／北觀處提供）

交通方面，因老梅地區停車位有限，建議搭乘公車862、863或台灣好行皇冠北海岸線於老梅站下車，步行約5至10分鐘即可抵達。賞景之餘，也可順遊富貴角燈塔、富基漁港及周邊海岸步道，品嚐在地海鮮與石門肉粽，感受春日北海岸的自然魅力。

