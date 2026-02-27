西門展區開燈　8公尺Baby Molly主燈＋6大馬年IP閃耀夜空

▲8公尺高「Baby Molly」主燈昨晚啟動，點亮台北燈節西門展區 。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北燈節」西門展區昨（26日）晚正式點燈，台北市長蔣萬安親自啟動與國際潮流品牌POP MART合作打造的8公尺高「Baby Molly」主燈。主燈隨特效光束緩緩亮起，結合環繞式電子跑馬、20多組燈光效果與七彩泡泡光影，為西門町注入甜美又充滿潮流感的節慶氛圍。

繼圓山展區後，西門展區以6大人氣IP馬年限定造型為主軸，打造5座特色燈組。包括6公尺高的青花瓷款星星人燈組，坐落於捷運西門站6號出口上方；Hirono小野與LABUBU燈組沿成都路展出；SKULLPANDA與DIMOO燈組則融入貓空纜車、台北兒童新樂園摩天輪、北藝中心與大湖公園等台北地景元素，讓民眾在賞燈同時，也感受城市記憶。

▲台北燈節與「泡泡瑪特（POP MART）」合作的「Twinkle Twinkle 星夢迎春（星星人）」燈組 。（圖／觀傳局提供）



觀傳局補充，2026台北燈節自2月25日至3月15日，開展時間為平日17時至22時、假日14時至22時，每日亮燈時間為17時至22時，Baby Molly主燈秀時間則為18時至22時，每20分鐘展演1次。

▲中山堂廣場展出近百件全國競賽傳統花燈，台北市長蔣萬安在「金福氣」燈區於祈福卡寫下祝福。（圖／觀傳局提供）



配合WBC世界棒球經典賽登場，現場也設置「揮出夢想經典熊讚」燈組與限定加油牆，邀請民眾為中華隊應援。此外，中山堂廣場展出近百件全國競賽傳統花燈，並結合宮廟、企業及藝術家創作燈組，展現西門兼具傳統與創新的多元風貌。

觀傳局表示，燈節期間周邊商圈同步推出優惠與特色活動，串聯西門町商圈、榮町商圈、沅陵街與萬華一帶，邀請旅客白天走逛城市街區，夜晚賞燈拍照。此外，燈節期間，漢中街、酉陽街、秀山街將實施部分時段交通管制；另活動現場無提供停車位，建議遊客搭乘大眾交通運輸來賞燈。