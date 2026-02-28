beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

▲beard papa's 3月推出雙口味泡芙加蜂蜜奶油派皮。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

beard papa's「統一布丁泡芙」、「焦糖蘋果泡芙」兩款口味，3月1日起至31日限時回歸，還有爆紅的「蜂蜜奶油派皮」，售完為止。

▲統一布丁泡芙。

▲焦糖蘋果泡芙。

「布丁泡芙」把經典香草卡士達、打發鮮奶油和焦糖凍進行攪拌後，再加入統一布丁混合，每顆售價85元起，全門市販售；「焦糖蘋果泡芙 」則選用焦糖卡士達醬與鮮奶油拌勻後，加入細碎蘋果丁，不含肉桂成分，每顆售價85元起，限店販售。

▲爆紅款「蜂蜜奶油派皮」本月也回歸。

爆紅款「蜂蜜奶油派皮」本月也回歸，以經典日式派皮手工刷上加熱融化後的蜂蜜奶油沾醬，再使用烤箱烘烤，蜂蜜香氣十足，每顆售價85元起。

3月1日至22日於家樂福量販門市消費統一布丁全系列滿59元即可獲得「泡芙買1送1券」，不開放累贈、送完為止。beard papa’s則於3月5日至15日推出門市消費滿388元送日式香草泡芙1顆。

▲春上布丁蛋糕與「DINOTAENG」聯名，推出「蘋果蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供，下同）

另外，春上布丁蛋糕近日也聯名DINOTAENG，推出「蘋果蛋糕」，內餡有蘋果丁，表層則是柑橘果丁，7吋185元；購買1顆蘋果蛋糕即送DINOTAENG蛋糕提袋1只、造型卡片1張。

▲DINOTAENG蛋糕提袋共4款，由左至右為野餐款、滾滾款、園丁款、限定款。

蛋糕提袋有4款，其中「QUOKKA&BOBO野餐款」全台皆有、「蘋果滾滾款」為北中區限定、「QUOKKA園丁款」為南區限定，最後一款3月26日才會上市，各款隨機贈送、送完為止。

▲同步推出多款聯名周邊小物。

業者同步推出3款周邊小物，「DINOTAENG保冷袋」可容納2顆蛋糕，加購價99元；「透明感果凍袋」加購價199元、「手提旅行箱」加購價399元。單筆消費滿350元可獲得DINOTAENG貼紙1張（共2款，隨機不挑款）。

春上官方網站3月3日下午2時起開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，999元可獲得2顆蘋果蛋糕、2款蛋糕提袋、2張造型卡片、2張貼紙，以及DINOTAENG保冷袋、果凍袋與手提旅行箱各1件，售完為止。