ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店Semi-Buffet餐廳Garden Kitchen，3月2日起至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，單人主餐價格自1580元至2980元不等，最高省下1700元。

Garden Kitchen是台北萬豪酒店館內的Semi-Buffet餐廳，點用主餐即可免費享用自助餐檯5大主題區，包括極鮮海物Bar、熱享美饌區、精湛冷盤區、鮮蔬沙拉區及夢幻甜點區，供應超過50種料理美食。主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲2980元的爐烤松露醬奶油龍蝦。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店Garden Kitchen今日宣布，3月2日至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，若以單人主餐價格1580元至2980元計算，最高可省1700元。

▲日本橋海鮮丼辻半，金子半之助。（圖／記者黃士原攝）

▲煙燻炙燒海鮮丼。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本橋海鮮丼辻半推出新菜色「煙燻炙燒海鮮丼」，3月5日起販售，除了炙燒紅甘、干貝、鮪魚、鮭魚、魚卵、玉子燒，還有鮮甜的松葉蟹腳、香甜的炙燒星鰻，並且附上紫蘇葉、紫洋蔥、青蔥及日本燒海苔來提味。售價1099元。

金子半之助則推出「尋找金子幸運星」活動，3月5日起至3月31日單筆消費滿300元，即有機會抽中1000元抵用金、江戶前天丼買一送一、鳳尾蝦兌換券、100元抵用金、Q萌神秘好禮，獎項名額超過1萬2000個、總價值125萬元。

關鍵字： 美食雲 台北萬豪 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【長壽的祕訣？】95歲爺爺也愛速食店　吃漢堡薯條一臉滿足

推薦閱讀

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語自助餐廳進軍台南

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

鶯歌美食一日遊必吃清單！

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

熱門行程

最新新聞更多

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366