台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店Semi-Buffet餐廳Garden Kitchen，3月2日起至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，單人主餐價格自1580元至2980元不等，最高省下1700元。

Garden Kitchen是台北萬豪酒店館內的Semi-Buffet餐廳，點用主餐即可免費享用自助餐檯5大主題區，包括極鮮海物Bar、熱享美饌區、精湛冷盤區、鮮蔬沙拉區及夢幻甜點區，供應超過50種料理美食。主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

▲2980元的爐烤松露醬奶油龍蝦。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店Garden Kitchen今日宣布，3月2日至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，若以單人主餐價格1580元至2980元計算，最高可省1700元。

▲煙燻炙燒海鮮丼。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本橋海鮮丼辻半推出新菜色「煙燻炙燒海鮮丼」，3月5日起販售，除了炙燒紅甘、干貝、鮪魚、鮭魚、魚卵、玉子燒，還有鮮甜的松葉蟹腳、香甜的炙燒星鰻，並且附上紫蘇葉、紫洋蔥、青蔥及日本燒海苔來提味。售價1099元。

金子半之助則推出「尋找金子幸運星」活動，3月5日起至3月31日單筆消費滿300元，即有機會抽中1000元抵用金、江戶前天丼買一送一、鳳尾蝦兌換券、100元抵用金、Q萌神秘好禮，獎項名額超過1萬2000個、總價值125萬元。