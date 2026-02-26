淡水賞花二日遊　楓樹湖木蓮花綻放、飯店住一晚3999元起

▲天元宮被滿山盛放的櫻花包圍，整座寺院沉浸在粉色花海中。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

趁著春光明媚時遊淡水！目前除了天元宮櫻花盛開，楓樹湖粉白木蓮花也大肆綻放，登上觀景平台還能遠眺山谷景致。新北市觀旅局推薦串聯淡水與三芝的「賞花健行黃金三角」，可將賞花、參拜規劃成一日遊，剛好鄰近飯店也推出3,999元起住一晚優惠，供民眾出遊參考。

▲楓樹湖步道是全台少見大面積栽種木蓮花的秘境，上千株粉白木蓮在農曆年前後至3月盛開。



淡水楓樹湖步道

位於楓樹湖社區的步道，是全台少見大面積栽種木蓮花的賞花秘境，上千株粉白木蓮在農曆年前後至3月盛開，碩大花朵如樹上的蓮花，尤其在霧氣瀰漫時如同仙境一般迷人。

▲楓樹湖步道石頭屋靜立山林間，景色恬靜宜人。



步道坡度平緩，以石階與山徑為主，沿途可見茶花、山櫻花、百年茄苳與田園果園景致，四季皆有不同風貌。登上觀景平台或慈德廟前方空地，還能遠眺山谷景色，適合親子輕鬆健行、拍照。

▲淡水無極天元宮盛開的櫻花在階梯旁綻放，為整條步道添上一抹柔美。



淡水無極天元宮

座落大屯山脈西北側的無極天元宮，不只是北台灣祈福地標，每到一月底，變身為人氣賞櫻勝地。圓形五層的「無極真元天壇」氣勢宏偉，接著迎來吉野櫻盛開，粉白花海圍繞殿宇，畫面壯麗而夢幻。

▲三生步道櫻花花期預計於3月中下旬至4月上旬綻開，圖為2025年資料照。

三芝三生步道

「三生步道」位於新北市三芝區大坑溪沿線，櫻花沿溪岸旁種植，每年約在3月中下旬至4月上旬綻放，微風吹落花瓣，彷彿走入粉色隧道。水圳、濕地、田園與山海景觀交織，路線平緩好走，是輕鬆散步與拍照取景的好去處。

另外，可順遊三芝遊客中心了解在地人文，再前往芝柏藝術村，感受老屋與藝術交融的氣息。

▲將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸第一排，擁有開闊河景與綠意草坡景致。（圖／業者提供）



將捷金鬱金香酒店

將捷金鬱金香酒店即日起推出「將捷閃購日」住房活動，一泊一食每房3,999元起，於每月5號開放官網限時開搶。

酒店擁有開闊河景與草坡視野，可遠望淡江大橋與河岸風光，白天走訪淡水老街、紅毛城、滬尾礮台、小白宮等歷史景點，傍晚回到河岸賞夕照，讓賞花健行延伸為一趟結合風景與文化的度假小旅行。