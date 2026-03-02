ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
廣島單車3提案　自遊自在無極限

文／七逗旅遊網　圖／廣島縣觀光聯盟

廣島氣候溫暖、自行車道完善，坐擁瀨戶內海與世界遺產，是日本相當適合單車旅行的地方；這兒不只風景迷人，豐富的山珍海味更讓人邊玩、邊期待下一站的到來。本文精選3種風格提案，帶你用最舒服的速度，慢慢走進廣島的日常風情！

【提案1：島波海道】把瀨戶內海騎進風景裡

島波海道連結廣島縣尾道市與愛媛縣今治市，全長約60公里，以7座橋樑串連6座島嶼，設有日本唯一能橫跨海峽的自行車專用道路，曾被CNN評選為「世界最棒的七大自行車路線」之一。

「島波自行車出租」於沿線設有10處租借據點，可甲地借、乙地還，不必一次騎完全程，新手也能輕鬆挑選一到兩座島嶼慢慢玩。專業公路車、電動自行車、兒童車款應有盡有，旅程怎麼走，完全由你決定。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲大山神社以「日本唯一的自行車神社」聞名。

島波海道沿線6座島嶼各自精彩，特別推薦在因島停下腳步，島上的大山神社，可遠眺瀨戶內海風光，並以「日本唯一的自行車神社」聞名，牽著單車穿過鳥居的那一刻，彷彿是在為旅程祈福。若想補充體力，別錯過因島名物「八朔大福」，八朔橙的酸味與白豆餡的甜味完美平衡，酸甜果香在口中化開，是騎行途中的小確幸。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲多多羅大橋一帶，遍布檸檬園，被稱為「檸檬谷」。

再往前來到生口島，空氣裡多了檸檬的清香。多多羅大橋畔遍布檸檬園，沿著山坡鋪展，可在「檸檬谷露臺」用餐賞景，或前往「島波Dolce」品嚐以檸檬等水果製作的義式冰淇淋，選購檸檬蛋糕作為伴手禮。午後，騎到瀨戶田日落海灘看夕陽，或走進耕三寺、參觀寺內的未來心之丘，白色大理石打造的庭園，與四周景觀巧妙融合，展現對未來懷抱希望、和平的世界觀。

【提案2：飛島海道】低調迷人的離島時光

飛島海道連結廣島縣吳市與愛媛縣今治市，透過7座橋樑串起7座島嶼，道路整備完善，沿途風光明媚，是近年來人氣上升的騎行選擇。沿途多為平坦地形，車流量少、紅綠燈不多，能自在享受海風吹拂與海景環繞。租借服務提供多達9種車款，包括電動自行車、平把公路車（Cross Bike）、兒童車等，適合各年齡層與不同體力需求的旅人（需事先預約）。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲下蒲刈島的蒲刈大橋，景色優美。

沿途的人文風景尤為迷人，下蒲刈島的三之瀨地區，曾是歷史悠久的海上關所，散發靜謐古意，保存完好的歷史建築，也有美術館、茶室，讓人得以追憶昔日繁華。大崎下島的御手洗地區，則像一座時光博物館，作為重要傳統建造物群保存地區，街道上仍可見明治、大正、昭和等時代建築，是飛島海道中特別推薦的景點。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲御手洗地區保留眾多傳統建築，很值得一遊。

【提案3：廣島市區】城市日常的輕快節奏

想在廣島市中心騎單車、輕鬆玩？可愛便利的Peacecle共享單車是絕佳選擇。透過手機App就能快速租車，並可於其他站自由歸還。推薦使用免綁約的「一日通行證」，利用電動輔助功能，輕鬆穿梭於購物街、老街小巷或河岸步道，盡情探索城市之美。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲Hirokuma彩繪電車，運行於廣島電鐵2號線（廣島站～廣電宮島口），每日約行駛5～6趟來回。

沿途可能會遇見以HIT廣島觀光大使Hirokuma為主題設計的彩繪電車，療癒可愛的模樣，為行程增添小確幸。另推薦以中國西湖為靈感建構的縮景園，庭園隨季節轉換展現不同風情，名列「日本歷史公園百選」。緊鄰和平紀念公園的廣島折鶴塔，又是另一番風情，登上展望台可眺望原爆圓頂館，在開闊視野中反思和平。

此外，若想深度探索，推薦參加sokoiko!市內自行車導覽，在河景、綠意與被爆遺址間，傾聽戰後復興的故事。最後，更別忘了品嚐道地的廣島燒，在層次豐富、熱氣四溢的美味中，為這場廣島單車遊劃下完美句點。

廣島單車3提案 自遊自在無極限（圖／廣島縣觀光聯盟）

▲廣島燒是廣島最具代表性的靈魂美食。

從台灣出發，華航每週5班直飛廣島。抵達後，無論是透過機場直通聯合租車設施自駕串聯，或是選搭機場巴士8條路線快速接駁，都能輕鬆抵達各大單車租借據點；完善的交通銜接，讓廣島成為今年初夏日本單車之旅的絕佳優選。

關鍵字： 七逗旅遊網 廣島觀光 華航直飛 廣島 日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

