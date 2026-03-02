廣島初夏自駕遊　6大主題路線全收錄

文／七逗旅遊網 圖／廣島縣觀光聯盟

今年初夏，飛向日本廣島！搭乘華航每週5班輕鬆直達；降落後，從機場出關即可直通聯合租車設施，距離近、取車又方便。從機場租車輕鬆出發，自駕穿梭最愛風景，沿著山海前進，恣意探索城市與自然。6 大精彩主題路線，玩法隨心展開，一路都有好心情！

▲「天色之門」佇立於粉蝶花海中，是世羅高原必拍打卡點。

【路線1：擁抱自然】

廣島機場→世羅高原→平田觀光農園→廣島三次葡萄酒莊→溫井水庫→三段峽

世羅高原是廣島賞花勝地，每年5月，必拍地標「天色之門」佇立於粉蝶花海中，還能品嘗藍色氣泡飲及霜淇淋等季節美味。接著，轉往平田觀光農園體驗四季採果樂，廣島三次葡萄酒莊嚐遍美食佳釀，溫井水庫玩SUP、獨木舟、快艇衝浪。最後來到西日本祕境～三段峽，在溪流與峽谷間健行，為身心注入滿滿的正能量。

▲廣島為日本第一的牡蠣產地，肉質飽滿、風味濃郁。

【路線2：打卡購物】

廣島機場→牡蠣→星鰻飯→下瀨美術館→THE OUTLETS HIROSHIMA

開車沿著瀨戶內海前進，第一站先到宮島品嚐炭火現烤的肥美牡蠣，再來一碗香氣四溢的星鰻飯，廣島二種美食一次滿足。接著開往可遠眺宮島的下瀨美術館，欣賞漂浮於海面的彩色立方形展示室，還有庭園四季景色，感受藝術與建築交融的魅力。最後回市區去廣島縣最大的OUTLET購物中心，裡面多達230間店家，還有溜冰場、跳跳床等遊樂設施，好逛又好玩。

▲漫遊尾道，找尋坡道上的貓咪足跡。

【路線3：美景散策】

廣島機場→尾道本通商店街→尾道布丁→貓之細道→千光寺→尾道拉麵

尾道市充滿懷舊氣息，可從車站旁的本通商店街開始逛，沿路聚集各式店家，點一碗散發醬油清香的尾道拉麵；或嚐一口尾道布丁，原味香濃、再淋上檸檬醬，酸甜滋味像初戀一樣迷人。順著坡道蜿蜒而上，貓之細道正等著給你驚喜，或許某個轉角就能遇見慵懶的貓咪。接著，搭千光寺山纜車到山頂，俯瞰蜿蜒的尾道水道與星羅棋布的島嶼，那種湛藍與寂靜交織的海景，是自駕遊最美好的時刻。

▲鐵鯨館是日本唯一能參觀退役潛水艦內部的珍貴設施。

【路線4：人文體驗】

廣島機場→入船山紀念館→吳冷麵→大和博物館→鐵鯨館→海軍咖哩

想了解日本海軍史，朝聖史上最大戰艦，就來吳市！保存原海軍總司令官邸的入船山紀念館，見證了海軍重鎮的輝煌。大和博物館內巨大的戰艦模型，則展示了驚人的造船技術（目前整修中，預計2026年4月23日重新開幕）。最特別的體驗莫過於親身進入鐵鯨館，鑽進真實服役過的巨大潛水艇內部，近距離觀察精密而神祕的水下空間。離開吳市前，記得試試經典的吳冷麵，並點一份自衛隊每週五限定的海軍咖哩，用舌尖感受傳承多年的懷念味道。

▲外型可愛、像兔耳的集音器，可360度旋轉，將耳朵貼近，還能聽見海浪聲或鳥鳴聲等自然音。

【路線5：悠閒療癒】

廣島機場→竹原老街→竹原魚飯→大久野島

竹原曾以產鹽及釀酒聞名，至今保存完好的歷史風貌，被視為廣島的「小京都」；江戶時代留下的石板路、懷舊小巷與木造建築，讓人彷彿穿越時空。若有機會，請務必品嚐據說只有在竹原才能吃到的「竹原魚飯」。隨後，搭渡輪來到大久野島，島上因兔子眾多而聞名，又被暱稱為「兔子島」。除了徒步漫遊，也可租單車環島，在兔耳造型集音器前，拍下可愛的紀念照，或品嚐當地特產的「兔子鼻屎霜淇淋」（其實是美味的可可花生），感受兔子島的療癒魅力。

▲福禪寺本堂旁的對潮樓，景色美不勝收，被指定為日本國家史蹟。

【路線6：歷史深度】

廣島機場→鞆之浦→鯛魚飯→福禪寺對潮樓→阿伏兎觀音

福山位於瀨戶內海沿岸，市內的鞆之浦，曾是江戶時代的繁華商港，據傳也是吉卜力電影《崖上的波妞》取景地，當地名物鯛魚飯，更是不可錯過的美食。另推薦福禪寺的對潮樓，從窗框望出去，仙醉島與海面交織出「日本第一美景」的讚譽。而在不遠處的阿伏兔觀音，矗立於斷崖絕壁之上，朱紅神殿與碧綠海水形成強烈對比，被譽為瀨戶內海極為出色的景觀之一，深受信眾崇敬。

更多資訊，請瀏覽：

「玩廣島自遊無極限」活動網站

https://event-2.7to.com.tw/landingpage/26ci_hiroshima