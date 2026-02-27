手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

▲手搖飲228連假優惠。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲在228連假推出限定優惠，TEA TOP第一味、萬波島嶼紅茶、五桐號、UG有指定飲品買1送1，CoCo、可不可熟成紅茶則是2杯99元。

▲CoCo推4飲品任選2杯99元。（圖／CoCo提供）

●先喝道

先喝道今日祭出「愛蜜荔系列同品項第2杯10元」，包括愛蜜荔錫蘭、愛蜜荔茶王，每人限購3組。

●TEA TOP第一味

TEA TOP至2月28日於Uber Eats祭出「巨峰葡萄青／綠／紅」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。你訂平台來店自取則同步推「巨峰葡萄青買1送1」。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶至2月28日推「萬事大桔買1送1」，限大杯、每人限購2組，各門市每日限量50組。台南三井店不適用。

●CoCo

CoCo至2月28日推「2杯99元」優惠，品項包括日焙珍珠奶茶、21歲輕檸烏龍、冬韻擂焙珍奶、28茉粉角輕乳茶任選，門市、都可訂同享優惠，提醒部分門市不適用。

●大苑子

大苑子至3月1日於APP行動商城祭出「春日好時光99元」優惠券，精選3款人氣飲品包括「莓好時光」、「春熙柳丁翡翠」、「青森蘋果冰茶」，每日每飲品各限量150張，每人限購3張，售完為止。

▲五桐號2款飲品買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

●Mr.Wish

Mr.Wish至3月1日於你訂線上平台祭出「草莓紅了」、「莓好桃氣」同品項第2杯6折，限自取，各門市售完為止。

●日出茶太

日出茶太至3月1日有「馬上大桔系列買2送2」，品項包括百香珍桔利果茶、香奶兒紅烏龍、金桔蘋安烏龍。基隆百福、竹北享平方、高雄文橫不適用。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至3月1日推「熟成奶茶」、「春芽奶茶」、「胭脂奶茶」、「白玉奶茶」大杯任選2杯99元。

●五桐號

五桐號至3月3日於Uber Eats推「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。

●UG

UG至3月10日於Uber Eats「買三窨十五茉UG奶茶」即送「招牌315」，單筆最多限購10組，實際優惠內容依平台APP為主。