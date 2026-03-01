ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
吃不飽還能免費加湯加麵！中壢73年紅燒牛肉麵　湯頭溫潤不死鹹

▲正宗新明老牌牛肉麵。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「正宗新明老牌牛肉麵」這家創立於1953年，開賣超過70年的老字號中壢美食，不只是在地人從小吃到大的美食，更是許多在中壢念書學生的校園回憶，想當年當學生最常吃的就是正宗新明老牌牛肉麵、永川牛肉麵、福泉豆花以及三媽臭臭鍋。這家店在新明市場旁的牛肉麵一條街，主打紅燒湯頭與Q彈麵條，還能免費加湯加麵一次，難怪多年來始終穩坐中壢牛肉麵的人氣王。

在哪裡？
店家緊鄰新明市場牛肉麵一條街，搭乘火車可於中壢車站下車，步行約16分鐘即可抵達正宗新明老牌牛肉麵；若自行開車，周邊也有付費停車場。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

營業時間
營業時間08：40－23：00，從早餐時段一路賣到晚餐、宵夜前，是不少在地人想吃牛肉麵隨時都能來的選擇，隔壁則是有24小時營業的永川牛肉麵，反正以前在中壢想吃牛肉麵都會往這裡鑽。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境
分為內用以及外帶分開排隊，我選擇內用，店內可以感受到老字號麵店氛圍。桌椅簡單動線俐落，沒有多餘裝潢，整體乾淨度維持得不錯，內用座位數多，翻桌率也快，即使尖峰時段人多，也不至於等太久。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
菜單主打牛肉麵、牛肉湯麵、牛肉湯以及乾麵等等，最吸引人的就是提供免費加湯、加麵一次，對食量大的人來說非常加分。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

小菜
小菜也是不少人的必點項目，基本款該有都有，滷蛋、豆干、海帶、牛肚等等，搭配牛肉麵一起吃剛剛好，也讓整體用餐更有層次感。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

麵條
麵條偏細，口感主打Q彈不過硬，不過我覺得麵條口感喜好度個人有差異，但他們家給的麵量就是很多，主打一個讓你吃飽。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲在料理台前，可以看到店員熟練地煮麵條舀湯，一碗碗牛肉麵幾乎沒有停過，也可以看到熬煮好的紅燒湯底。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

牛肉麵
這次我點了一碗招牌牛肉麵，紅燒湯頭入口溫潤，他們家的湯頭不會像永川那樣重口味，算是可以喝的湯頭，別忘了加點酸菜更讚。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

牛肉香氣濃郁
牛肉部分給的份量不算少，牛肉切得厚實，咀嚼時能感受到肉香，搭配細麵一起入口，整體口感不錯，份量多價錢合理，也難怪不少在地人，會把這裡當成日常用餐的選擇名單。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼正宗新明老牌牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐心得
「正宗新明老牌牛肉麵」能屹立中壢牛肉麵一條街70年不是沒有原因，口味不走極重派，牛肉以及麵條給得很有誠意，加上免費加湯加麵的佛心設定，讓店家始終擁有一大票死忠顧客，至於你是永川派還是新明派？或許真的得兩家都吃過才知道答案。

▲正宗新明老牌牛肉麵。

正宗新明老牌牛肉麵

地址：桃園市中壢區民權路65號
電話：03－4935896
營業時間：08：40－23：00

