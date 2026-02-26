ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

3月飯店「女王節」優惠整理包　吃到飽2女性同行、第2位38折

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接將到來的3月女王月，飯店業者齊推專屬優惠，台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳平日時段兩位女性同行用餐，第2位可享38折優惠；身分證字號或生日年月日內含一組數字「3與8」，前往台北花園大酒店饗聚廚房或PRIME ONE牛排館用餐，即享第3位餐費38折。

台北新板希爾頓酒店

本季主打「大西洋風味之旅」的悅．市集全日自助餐廳，3月推出女性專屬禮遇「女神節38同行、和牛寵愛無限」，凡於周一至周四午、晚餐及周五午餐時段，兩位女性同行用餐，第2位即可享38折優惠，每人853元起，並免費升級享用和牛料理吃到飽，包括南洋風味和牛、紅酒醬慢燉和牛。此外，3月每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員再享8折優惠。

▲新竹喜來登館內4家餐廳自3月1日起至3月8日推出婦女節專屬餐飲優惠。（圖／新竹喜來登提供）

新竹豐邑喜來登大飯店

新竹喜來登館內4家餐廳自3月1日起至3月8日，推出「女王駕到．食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽5折優惠，「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠，「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」1份，「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」1份，上述價格需另加原價10%服務費。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店

台北花園大酒店3月1日至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠，活動期間在饗聚廚房或PRIME ONE牛排館3位成人同行用餐，且至少包含1名女性，其中1位的身分證字號及生日年月日內同時含有「3與8」兩碼數字，即可享第3位餐費38折優惠。

▲PRIME ONE牛排館。（圖／台北花園大酒店提供）

饗聚廚房平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%，如果符合三月女王節餐飲優惠資格，等於最低只要376元（899元+10%乘以38折），就能無限享受百道料理。PRIME ONE牛排館則主打頂級熟成牛排套餐，精選美國及澳洲牧場肉品，以乾式或濕式熟成技術呈現牛排細膩風味，單人套餐2280元起+10%，內容包括手工麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、配菜、甜點及飲品。

關鍵字： 美食雲 女神節 女王月 婦女節 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

推薦閱讀

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

3月飯店「女王節」優惠整理包

3月飯店「女王節」優惠整理包

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

台北深夜黑白切隱身林森北巷弄　

台北深夜黑白切隱身林森北巷弄　

搭上全球唯一「一次玩夏威夷4島」遊輪

搭上全球唯一「一次玩夏威夷4島」遊輪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

鶯歌美食一日遊必吃清單！

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

桃園燈會「飛馬耀桃園」　精彩活動不斷

熱門行程

最新新聞更多

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

3月飯店「女王節」優惠整理包

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366