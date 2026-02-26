3月飯店「女王節」優惠整理包　吃到飽2女性同行、第2位38折

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接將到來的3月女王月，飯店業者齊推專屬優惠，台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳平日時段兩位女性同行用餐，第2位可享38折優惠；身分證字號或生日年月日內含一組數字「3與8」，前往台北花園大酒店饗聚廚房或PRIME ONE牛排館用餐，即享第3位餐費38折。

台北新板希爾頓酒店

本季主打「大西洋風味之旅」的悅．市集全日自助餐廳，3月推出女性專屬禮遇「女神節38同行、和牛寵愛無限」，凡於周一至周四午、晚餐及周五午餐時段，兩位女性同行用餐，第2位即可享38折優惠，每人853元起，並免費升級享用和牛料理吃到飽，包括南洋風味和牛、紅酒醬慢燉和牛。此外，3月每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員再享8折優惠。

▲新竹喜來登館內4家餐廳自3月1日起至3月8日推出婦女節專屬餐飲優惠。（圖／新竹喜來登提供）

新竹豐邑喜來登大飯店

新竹喜來登館內4家餐廳自3月1日起至3月8日，推出「女王駕到．食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽5折優惠，「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠，「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」1份，「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」1份，上述價格需另加原價10%服務費。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店

台北花園大酒店3月1日至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠，活動期間在饗聚廚房或PRIME ONE牛排館3位成人同行用餐，且至少包含1名女性，其中1位的身分證字號及生日年月日內同時含有「3與8」兩碼數字，即可享第3位餐費38折優惠。

▲PRIME ONE牛排館。（圖／台北花園大酒店提供）

饗聚廚房平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%，如果符合三月女王節餐飲優惠資格，等於最低只要376元（899元+10%乘以38折），就能無限享受百道料理。PRIME ONE牛排館則主打頂級熟成牛排套餐，精選美國及澳洲牧場肉品，以乾式或濕式熟成技術呈現牛排細膩風味，單人套餐2280元起+10%，內容包括手工麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、配菜、甜點及飲品。