桃園燈會「飛馬耀桃園」登場　3/8日前夜夜都亮眼

▲2026桃園燈會「飛馬耀桃園」登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會-飛馬耀桃園」25日晚間，於桃園區虎頭山創新園區，舉行開燈儀式。市長張善政表示，延續去年辦理台灣燈會的成功經驗，市府團隊秉持同樣嚴謹態度籌辦今年燈會，活動自即日起至3月8日止，以「飛馬耀桃園」為主題，每晚皆安排豐富精彩的燈飾展演與系列活動，邀請民眾共度璀璨夜晚。

▲桃園燈會開燈，邀請多國駐台使節及國際友人共同參與盛會。（圖／市府提供）

張善政指出，本次燈區除主展場虎頭山創新園區外，南崁溪沿岸及三民運動公園亦布置繽紛燈飾，結合在地企業與宮廟的響應支持，展現桃園多元活力與城市魅力。桃園作為國門城市，市府特別邀請多國駐台使節及國際友人共同參與盛會，期盼透過燈會平台行銷桃園特色，深化國際交流，讓世界看見桃園的熱情與實力。

馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾蒞臨感謝桃園的熱情款待，讓各國駐台使節及友好城市代表齊聚一堂，共同見證燈會盛況。大使指出，璀璨燈火象徵光明與希望，也傳遞團結與勇氣的力量；本次活動展現的創意與成果，不僅彰顯桃園豐沛的創新能量，更體現國與國、人與人之間深厚而珍貴的情誼。期盼未來持續與桃園深化交流合作，並在飛馬意象的引領下，攜手開創更加美好的前景。

▲2026桃園燈會「飛馬耀桃園」璀璨登場。（圖／市府提供）

觀旅局表示，本次燈會自2月25日至3月8日止，為期12天，打造全台最大金屬機械飛馬主燈，結合機械動力、AI語音轉譯與AR抽籤等互動科技，展現桃園「國門之都」的創新能量。燈區橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，串聯「未來光域」、「森韻流域」與高人氣「dtto friends樂園」，融合科技藝術、生態永續與親子元素，打造精彩光影盛典。

觀旅局進一步表示，燈會期間規劃多元舞台演出與踩街活動，邀請琳誼、魏嘉瑩、桃園鐵玫瑰音樂賞、LALAI桃園原民音樂節及桃園客家音樂節等在地優秀團體接力演出，呈現跨界音樂饗宴，邀你一同共度元宵。更多活動與交通資訊，請至2026桃園燈會活動官網（網址：https://tinyl.co/4MPG）或「樂遊桃園」臉書粉絲專頁查詢。