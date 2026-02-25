一出圓山站就看到10米柯博文　台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

▲10公尺高的柯博文主燈震撼登場，為圓山花博展區必看亮點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」席捲全城，花博展區今（25日）晚率先點亮《變形金剛 TRANSFORMERS》主燈，10公尺高的巨型柯博文震撼登場，結合燈光展演、煙霧特效與超過40支環繞燈光效果，搭配專屬主題音樂，營造磅礡視聽饗宴，一出捷運圓山站就能感受滿滿科技感與臨場感。

▲台北市長蔣萬安表示，今年燈節首度突破形式，規劃雙展區、雙IP，盼帶給市民驚喜。（圖／記者周宸亘攝）



台北市長蔣萬安表示，今年燈節首度突破形式，規劃雙展區、雙IP，盼帶給市民驚喜；適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）也首度參與燈飾展出，別具意義。他也推薦民眾白天可到陽明山賞花，或走訪三層崎花海、士林官邸鬱金香展，晚上再接續賞燈，規劃一趟從白天到夜晚都精彩的一日小旅行。

▲柯博文主燈展演時間為每日18:00至22:00，每30分鐘展演1次。（圖／記者彭懷玉攝）



觀傳局指出，柯博文主燈展演時間為每日18:00至22:00（2月28日、3月7日及3月14日延長至24:00），每30分鐘展演1次。展區內另設有博派戰友大黃蜂、狂派首領密卡登，以及博派與狂派對戰主題燈組，透過光環境設計與場景營造，帶領民眾沉浸式走入變形金剛宇宙。

▲博派與狂派對戰主題燈組，以柯博文與密卡登兩派雙雄對決。（圖／記者彭懷玉攝）



除了主題IP燈區，花博展區亦匯集多座特色燈組。捷運圓山站出口即可見上海燈區，呈現東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等地標意象；以台北市樹「榕樹」為靈感的「城光樹語」也成為拍照焦點。首度推出的「臺北隊熊讚」12行政區燈組同樣吸睛，其中士林區熊讚手拿珍奶、雞排迎賓，成為北市最萌代言人。

▲▼捷運圓山站出口可見上海燈區，呈現東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等地標；以台北市樹榕樹為靈感的「城光樹語」也成拍照焦點。（圖／記者彭懷玉攝）



友好交流燈區方面，圓山燈區邀請13個國家與城市共襄盛舉，包括邦交國聖克里斯多福及尼維斯、日本愛媛松山市、韓國大邱等城市；適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）也首度參展，展現台美情誼。

▲適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）也首度參展，展現台美情誼。（圖／記者周宸亘攝）



▲▼日本愛媛松山市、韓國大邱等城市燈組。（圖／記者彭懷玉攝）



藝術家燈組同樣精彩。「奇幻動物園」打造嘟嘟獸、吐兔馬、吼吼龍與珍奇怪等角色，民眾觸碰作品時燈光隨之變化，並結合泡泡與煙霧效果，增添互動趣味；「體操男爵」以太空人形象降臨花博公園，象徵跨越星際的旅程；「城市樓閣」描繪台北夜景意象；「SPACE TAIPEI」展現城市向上動能；「花漾銀河」則融合花卉、光影與外星元素，營造奇幻星際場景。

▲▼「奇幻動物園」打造嘟嘟獸、吐兔馬、吼吼龍與珍奇怪等角色，民眾觸碰作品時燈光隨之變化；「體操男爵」以太空人形象象徵跨越星際的旅程。（圖／記者彭懷玉攝）



2026台北燈節即日起展至3月15日，花博展區每日17:00至22:00亮燈，周六（2月28日、3月7日、3月14日）延長至24:00。展區鄰近捷運圓山站及多線公車站牌，活動期間人潮眾多，會場未提供專用停車位，建議多搭乘大眾運輸工具前往；展區及周邊全面禁菸，吸菸請至指定區域，共同維護舒適賞燈環境。

▲展區及周邊全面禁菸，吸菸請至指定區域。（圖／記者彭懷玉攝）