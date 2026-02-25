ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
添好運港點吃到飽3月續辦　新增台南店「適用門市變3家」

▲添好運3月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運港點吃到飽延續到全新的2026年，業者再宣布3月也會繼續辦，除了台中J Mall店、高雄富民店兩家分店，再新增台南小北門店，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，活動時間不斷延長，全新的2026年也持續推動。業者今日再公布3月也會繼續舉辦，已開放網路訂位（開放1個月內預約），而且適用分店除了台中J Mall店、高雄富民店，還再加開台南小北門店。

港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店與台南小北門店為3月1日至31日平日14:00至17:00，每時段限量40位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00。用餐時間都是100分鐘。

▲島語進軍台南南紡購物中心，上圖為桃園店餐檯。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼台中之後，有最難訂位Buffet稱號的「島語自助餐廳」今年規劃進軍台南，臉書粉專「台南式」透露將落腳南紡購物中心A1館5樓，在人力銀行上也看得到徵才資訊。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

