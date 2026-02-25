「士林官邸鬱金香展」5大展區搶先看　有日本神社鳥居、鑽戒造景

▲2026士林官邸鬱金香展入口處有「無限愛」符號迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2026士林官邸鬱金香展將於明（26日）開幕，今年引進荷蘭、日本共35個品種，數量約11萬株鬱金香，依序打造5大展區。福林路入口處以「無限愛」符號迎賓，接著主題園區有「Merry Me」和花朵圓框等新造景，讓步入其中的遊客感受滿滿幸福。

▲▼主題園區有「Merry Me」和花框等全新造景，可將後方花蓮地景藝術家撒部·噶照的「水流」作品一同入鏡。（圖／記者彭懷玉攝）



▲士林官邸鬱金香展還未開跑就已吸引眾多民眾前來。（圖／記者彭懷玉攝）



士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，公園處指出，目前逾10萬株鬱金香已滿開，期間會汰舊換新花，一直到3月8日都適合觀賞。至於今年僅5大展區，不及去年的8個展區，公園處則回應，去年有單獨品種區和穹頂綠地，今年則把花卉整合在一起，沒有特別拉出單獨品種區。

▲▼設計立面的鬱金香花牆及大片繽紛花海仍是矚目焦點。（圖／記者彭懷玉攝）



五大展區中，設計立面的鬱金香花牆及大片繽紛花海仍是民眾矚目焦點，即便還未正式開展，也引來眾多民眾駐足拍攝，感受被譽為魔幻之花的魅力。

▲鬱金香展進口多款荷蘭品種，重瓣花型層層堆疊更顯飽滿華麗，羽狀花瓣則帶有鋸齒滾邊，宛如蕾絲裙擺。（圖／記者彭懷玉攝）



公園處表示，今年鬱金香展進口多款荷蘭品種，從經典杯型單瓣的白、黃、粉、紅、紫到少見黑色系，以及紅白、粉白雙色漸層品種，展現其優雅的一面；重瓣花型層層堆疊更顯飽滿華麗，羽狀花瓣則帶有鋸齒滾邊，宛如蕾絲裙擺，十分特別。荷蘭的鬱金香品種除遍佈各展區外，也可以走進「品種小屋」了解栽培過程和育種故事。

▲日本礪波市「良緣萌芽」展區，引進6款特色品種，並設置祈福牆、神社鳥居等造景。（圖／記者彭懷玉攝）



今年再次攜手日本礪波市打造「良緣萌芽」展區，引進6款特色品種，包括純白的「白雲」、鮮紅典雅的「富山紅」、粉嫩討喜的「桃太郎」與神秘紫色的「夢之紫」等，營造濃厚日式浪漫氛圍。現場更設置祈福牆、神社鳥居等，象徵健康、學業、財運與愛情圓滿，邀請民眾賞花之餘寫下心願。

▲▼西式庭園矗立鑽戒造景和月亮燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

展期間少不了互動活動與市集。「鬱你相約良宵」線上抽獎至3月3日止，「命中註定鬱見你」邀請情侶或好友合影打卡送好禮；明天開幕日於「良緣萌芽」展區拍照打卡還可兌換御守，限量100組。此外，士林夜市商圈加碼提供1000張50元抵用券，逛完鬱金香展後可以到士林夜市使用，而周邊64家特約店家也有優惠，讓賞花行程更豐富。

▲2026士林官邸鬱金香展明起正式開展。（圖／記者彭懷玉攝）



春天百花盛開，民眾不妨趁白天先到陽明山賞櫻，再到士林官邸親睹鬱金香之姿，晚間再接力台北燈節圓山展區，從花海一路玩到燈海，串起浪漫的一日遊行程。

2026士林官邸鬱金香展~浪漫滿園

地點：士林官邸公園大門口綠地、音樂座節點、主題園區、踏青區、楓香舞台前綠地、西式庭園

展期：2月26日至3月8日 08:00-19:00