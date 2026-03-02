ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台11線公路旅行必停這站！實力派客家小館隱身老三合院

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

好多朋友每次到台東旅遊，都會一直問我台東有什麼好玩的？我每一次都會說，一定要去都蘭跟東河，感受台東的慢步調。即便我每一年回到台東都會在都蘭跟東河待個三五天，但這一間佇立在這已久的三合院餐廳「有間惦餐酒館」，真的超級隱密，路過了很多次，最近才發現到它的存在，而且Google評論高達4.8顆星！

環境介紹
儘管每年我都會去東河兩到三次，但是每一次我都會與有間惦餐酒館擦肩而過。有一次晚上的時候經過，發現他們庭院的燈亮起時，真的很美，當時才發現原來這裡是一間餐廳，這一次前往的時候終於如願朝聖。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

雖然這是一間老宅的三合院，但是環境中融入了大量的綠色植物，讓懷舊的建築瞬間充滿了綠意的生機，很難想像這是一間客家料理餐廳。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲除了有戶外的座位區，如果會害怕蚊蟲的話，也可以選擇室內的座位區。

菜單

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹

辣椒檸檬雞
這一道辣椒檸檬雞，在味道上不是屬於過辣的料理，辣感恰到好處。我喜歡的是雞丁本身的處理，肉質相當的軟嫩，咬下去還可以感覺到被鎖住的雞汁，檸檬的酸香氣恰好可以一解油膩。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

蔥香菜脯烘蛋
身為客家人怎麼可以不吃菜脯蛋，而且火候掌控得很好，我喜歡蛋香與菜脯融合的香氣。但因為蛋底下油有一點過多，沒辦法把整道料理吃完，屏除過油的部分，味道算蠻好的。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

水蓮炒肉絲
一上桌就很討喜，整盤看起來清爽又有鑊氣。水蓮炒得剛剛好，翠綠發亮、咬下去是那種「喀滋」的脆感，帶一點自然的水嫩；肉絲則是滑嫩不柴，鹹香很剛好，不會搶走水蓮本身的清甜。最喜歡的是它吃起來很乾淨，有香氣但不油膩，越吃越順口。配飯很搭，單吃也會忍不住一口接一口，屬於看似樸實但很耐吃的一道家常菜。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

客家醬爆回鍋肉
一上桌，鍋香氣直接先撲上來，熱鍋爆炒的焦香、客家醬的鹹甜醬香一起衝鼻，帶點微微辣勁，很有那種「還沒夾就先吞口水」的威力。回鍋肉炒得油亮但不膩，肉片邊緣微捲、帶著漂亮的焦色，入口先是醬香貼上，接著是肉的嫩與油脂的滑，越嚼越香。搭配脆口的配料一起吃，口感一軟一脆超加分，整盤就是白飯殺手，默默就會多扒好幾口。

▲▼有間惦餐酒館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

有間惦餐酒館

地址：台東縣東河鄉37號
電話：0905－602683
營業時間：11：00－14：00、16：30－20：30（周四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 有間惦餐酒館 台東美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

