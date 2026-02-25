身分證含「38」　萬華五星酒店Buffet、牛排館第3人打38折

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北花園大酒店自2026年3月1日至3月31日推出女王節餐飲優惠，3人同行前往饗聚廚房或PRIME ONE牛排館用餐，只要其中1人身分證字號或生日年月日內含一組數字「3與8」，即享第3位餐費38折。

台北花園大酒店表示，迎接將到來的3月女王月，3月1日至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠，活動期間在饗聚廚房或PRIME ONE牛排館3位成人同行用餐，且至少包含1名女性，其中1位的身分證字號及生日年月日內同時含有「3與8」兩碼數字，即可享第3位餐費38折優惠。

▲PRIME ONE牛排館。（圖／台北花園大酒店提供）

饗聚廚房平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%，如果符合三月女王節餐飲優惠資格，等於最低只要376元（899元+10%乘以38折），就能無限享受百道料理。

PRIME ONE牛排館則主打頂級熟成牛排套餐，精選美國及澳洲牧場肉品，以乾式或濕式熟成技術呈現牛排細膩風味。單人套餐2280元起+10%，內容包括手工麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、配菜、甜點及飲品。

▲夏慕尼情人節優惠是送「波士頓龍蝦」。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下「夏慕尼」3月2日至4月30日推出平日（周一至周五）限定活動，消費兩客套餐或是一客雙人饗宴，並於個人社群平台分享「牽手」的合影，出示該社群畫面，就送價值1200元的「波士頓龍蝦」1隻。