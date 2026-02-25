麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

▲麥味登悄推新品「香菜炸餃」。（圖／麥味登提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐品牌麥味登開賣香菜炸餃，網友試吃大讚「香菜味很重！」業者2月底前再祭出「步步高升分享餐」優惠，195元就能吃到香菜炸餃、黃金脆薯、蘿蔔糕及錫蘭紅茶2杯。

▲香菜炸餃為期間限定品項。

麥味登推出全新「香菜炸餃」，以香菜、高麗菜與植物肉為內餡，炸至金黃酥脆，10顆70元，期間限定、售完為止。有網友嚐鮮後分享：「蠻好吃的耶，香菜味好重。」也有不少人回應：「感覺好香」、「想吃」。

2月28日前再祭出「步步高升分享餐」195元快閃優惠，內含香菜炸餃、黃金脆薯、蘿蔔糕及錫蘭紅茶2杯。3月15日前鬆餅堡全系列加10元多1片薯餅。

▲哈根達斯推出「烤花生冰淇淋香菜堡」。（圖／Threads kiwi_0518授權提供，下同）

另外，哈根達斯（Häagen-Dazs）今年開賣「烤花生冰淇淋香菜堡」，選用濃脆花生醬冰淇淋搭配香菜，夾入現烤法式布里歐麵包中，限時販售至2月28日，每個189元，會員享2入優惠299元，限於烤冰淇淋堡門市上市。

有網友則於Threads上大讚：「很好吃！就是古早味花生捲冰淇淋升級版。」貼文引來不少人留言「喔買尬看起來就很好吃」、「香菜太厲害」，但也有人說「喜歡香菜但無法接受在漢堡裡面」、「好可怕」。

▲會員享2入優惠價299元。