島語自助餐廳進軍台南　落腳南紡購物中心

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

▲島語進軍台南南紡購物中心，上圖為桃園店餐檯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼台中之後，有最難訂位Buffet稱號的「島語自助餐廳」今年規劃進軍台南，臉書粉專「台南式」透露將落腳南紡購物中心A1館5樓，在人力銀行上也看得到徵才資訊。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲烤生蠔。（圖／記者黃士原攝）

島語首店位於台北漢來大飯店，去年8月、12月相繼開出高雄漢神店、桃園台茂店，今年規劃台北、台中與台南展店，目前已知台北第2家店會開在大巨蛋，台中進駐漢神洲際購物中心，臉書粉專「台南式」昨天則是貼文透露，台南落腳地點為南紡購物中心A1館5樓，在人力銀行上也看得到徵才資訊。

島語進駐南紡購物中心傳出後，許多台南人開心的說「不用跑高雄」、「有機會我也想吃看看」、「明年尾牙要辦在台南」、「台南的吃到飽真的需要再來幾間」，也有人說「南紡已經很難停機車了，看來又要更難停車了」、「重點是要訂得到位子」。

▲旭集今年進駐台中大遠百，示意圖，上圖為微風店。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓集團旗下的旭集今年也會進駐台中大遠百。旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

