2199元起住桃園高爾夫飯店　自助式早餐爽吃牛肉湯、小籠包

▲桃園高爾夫俱樂部．桃園悅華大酒店童樂園設施。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

農曆馬年春節落幕，各家飯店主打「平日輕旅行」與「雙城體驗」住房優惠。其中，桃園悅華大酒店雙人住一晚含早餐僅需2,199元起，搶攻春季國旅商機。

▲雙人平日入住精緻客房每晚2,199元起。（圖／業者提供）



位於桃園龍潭的桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，即日起至4月30日推出平日限定「悅華輕旅」專案，雙人入住精緻客房每晚2,199元起，三人房3,199元、四人家庭房3,799元起，皆含翌日自助式早餐。飯店坐落於高爾夫球場園區內，擁有大片綠意景觀，旅客可在晨間漫步草坪、呼吸芬多精，為自己安排放慢步調的假期。

▲▼陽光咖啡廳自助式早餐；住客享擊球優惠。（圖／業者提供）



餐飲是亮點之一，早餐集結台灣南北特色小吃，包括魯肉飯、擔仔麵、現沖牛肉湯、蘿蔔糕與手工小籠包等；晚間8點後還可加購百元自助式消夜，從梅干肉燥飯、芋頭鹹粥、鹹酥雞到麻辣燙，以及燒餅油條、蒸栗子地瓜、玉米筍、多款包子，滿足夜貓族。館內設有童樂園、迷你高爾夫、法式滾球與星光電影院，園區另有27洞高爾夫球場與練習場可付費體驗，平日也可優惠價加購18洞擊球行程，在近郊享受度假。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有日式主題園區。（圖／業者提供）



另外，瞄準「一次玩兩城」趨勢，宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，推出「山海雙城之旅」聯賣專案，即日起至6月30日止，每人5,490元即可入住兩館各一晚，並打包熱門體驗。

▲桃園名人堂花園大飯店設有棒球名人堂展示館和史努比雜貨舖。（圖／業者提供）



在綠舞可入住玥山景客房，換上浴衣漫遊日式園區，體驗和菓子手作、抹茶或植栽DIY三選一，還能挑戰雙人滑索「卡比巴拉躍湖號」俯瞰園區景色；另附萌寵雙人下午茶，可於黑RuRu Café或Rulala Sweets享用，以笑笑羊或貓咪主題增添療癒氛圍。

▲名人堂花園大飯店位於桃園龍潭區，以棒球與史努比主題為核心打造。（圖／記者彭懷玉攝）



名人堂花園大飯店則位於桃園龍潭區，以棒球與史努比主題為核心，專案含豪華雙人房住宿與早餐，並加贈花生漫畫競賽場遊戲代幣、魚蝦撈撈樂與迷你高爾夫等互動體驗。若選擇周一至周四入住，綠舞加贈房型升等與12歲以下孩童1位免費入住，名人堂則提供限量主題房升等與DIY課程，加碼餐飲優惠。