228連假再現旅遊潮　玉管處邀您共拍「台灣聖山」壯麗身影

▲阿里山小笠原山遠眺玉山主峰（中） 。（圖／孫嘉鴻攝，玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節和228連假接力報到，許多民眾會行經臺中、南投、彰化、雲林及嘉義等地旅遊；玉山國家公園管理處指出，遊客在高速公路、快速道路或台灣高鐵上若試著往東方展望綿延的中央山脈，其上最尖挺的巔峰就是玉山，並邀請民眾試著拍照記下玉山的輪廓，進行「視覺的尋寶」、感受台灣聖山帶來的平靜與包容。

玉管處今天公布數張從中、南部各交通要道或觀光旅遊景點所攝下的玉山群峰美照：如自臺16線進入水里鄉市區前看見玉山主峰，自臺21線129K眺望玉山主峰及玉山北峰雪景，以及自阿里山小笠原山遠眺玉山主峰，或自信義鄉農會梅子夢工廠玉山之眼眺望玉山主峰及玉山北峰，每個角度都美不勝收。

▲▼臺21線129K眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）雪景。

玉管處表示，玉山不只是臺灣地理高度象徵的最高峰，更是守護這片土地、在台灣中心安穩屹立不搖的「護國神山」，在外界環境不斷變動之際，更是國人精神的寄託。

玉管處提醒國人，在228連假返鄉或旅遊的旅途中，記得抬頭尋找、透過鏡頭記錄下玉山雄偉的輪廓和樣貌，未來某一天也能親身站在祂的肩膀上、親眼看見其所守護的寶島全景，感受壯偉的震撼或內心的平靜安穩，以此心情度過平安的一年。

▲▼臺16線進入水里鄉市區前、信義鄉農會梅子夢工廠玉山之眼眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。（圖／玉山國家公園管理處提供）