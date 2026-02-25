ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

228連假再現旅遊潮　玉管處邀您共拍「台灣聖山」壯麗身影

▲阿里山小笠原山遠眺玉山主峰(中) 。（圖／孫嘉鴻攝，玉山國家公園管理處提供）

▲阿里山小笠原山遠眺玉山主峰（中） 。（圖／孫嘉鴻攝，玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節和228連假接力報到，許多民眾會行經臺中、南投、彰化、雲林及嘉義等地旅遊；玉山國家公園管理處指出，遊客在高速公路、快速道路或台灣高鐵上若試著往東方展望綿延的中央山脈，其上最尖挺的巔峰就是玉山，並邀請民眾試著拍照記下玉山的輪廓，進行「視覺的尋寶」、感受台灣聖山帶來的平靜與包容。

玉管處今天公布數張從中、南部各交通要道或觀光旅遊景點所攝下的玉山群峰美照：如自臺16線進入水里鄉市區前看見玉山主峰，自臺21線129K眺望玉山主峰及玉山北峰雪景，以及自阿里山小笠原山遠眺玉山主峰，或自信義鄉農會梅子夢工廠玉山之眼眺望玉山主峰及玉山北峰，每個角度都美不勝收。

▲▼臺21線129K眺望玉山主峰(右)及玉山北峰(左)雪景。

▲▼臺21線129K眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）雪景。

▲發現、看見守護臺灣的聖山「玉山」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，玉山不只是臺灣地理高度象徵的最高峰，更是守護這片土地、在台灣中心安穩屹立不搖的「護國神山」，在外界環境不斷變動之際，更是國人精神的寄託。

玉管處提醒國人，在228連假返鄉或旅遊的旅途中，記得抬頭尋找、透過鏡頭記錄下玉山雄偉的輪廓和樣貌，未來某一天也能親身站在祂的肩膀上、親眼看見其所守護的寶島全景，感受壯偉的震撼或內心的平靜安穩，以此心情度過平安的一年。

▲▼臺16線進入水里鄉市區前、。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼臺16線進入水里鄉市區前、信義鄉農會梅子夢工廠玉山之眼眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲發現、看見守護臺灣的聖山「玉山」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

關鍵字： 玉山國家公園 台灣 聖山 鏡頭 攝影

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

推薦閱讀

桃園燈會「飛馬耀桃園」　精彩活動不斷

桃園燈會「飛馬耀桃園」　精彩活動不斷

玉管處邀您共拍台灣聖山身影

玉管處邀您共拍台灣聖山身影

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

「士林官邸鬱金香展」5大展區搶先看　有日本神社鳥居、鑽戒造景

「士林官邸鬱金香展」5大展區搶先看　有日本神社鳥居、鑽戒造景

添好運港點吃到飽3月續辦

添好運港點吃到飽3月續辦

朝聖權力遊戲取景堡壘！摩洛哥古城索維拉

朝聖權力遊戲取景堡壘！摩洛哥古城索維拉

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

桃園燈會「飛馬耀桃園」　精彩活動不斷

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

島語自助餐廳進軍台南

玉管處邀您共拍台灣聖山身影

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

鶯歌美食一日遊必吃清單！

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

熱門行程

最新新聞更多

桃園燈會「飛馬耀桃園」　精彩活動不斷

玉管處邀您共拍台灣聖山身影

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

「士林官邸鬱金香展」5大展區搶先看　有日本神社鳥居、鑽戒造景

添好運港點吃到飽3月續辦

朝聖權力遊戲取景堡壘！摩洛哥古城索維拉

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366