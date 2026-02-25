ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運　港式套餐228元起

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運，上圖為心開叉燒滑蛋飯。（圖／緯豆集團提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」的緯豆集團，今日宣布將於3月1日在台北新光三越 A8館B1美食街，推出全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」，提供6款港式套餐，售價228元起。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲叉燒蝦仁滑蛋飯。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲叉燒煎蛋撈丁。

「心開冰室」將港式經典進行升級，主要提供6款套餐，售價228元起，每份套餐均包含季節時蔬、港式例湯、冰鎮凍奶茶/無糖綠茶、秘製XO醬。「銷魂蜜汁叉燒」精選肥瘦適中的豬梅花肉與豬五花肉雙拼，搭配秘傳淋醬長時慢烤；「心開叉燒滑蛋飯套餐」以招牌叉燒結合爆量靈魂蔥油，並鋪在帶有濃郁奶香的軟嫩滑蛋飯上，視覺與味覺雙重震撼。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲厚蛋三文治。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲奶皇包／叉燒包／芋泥包。

除了套餐，還有多樣化的單點小食，包括經典三文治、奶油豬、芋泥包、叉燒包、楊枝甘露、芋頭西米露等，售價38元至98元，不只能當正餐，午茶或點心時刻也適合。

心開冰室也祭出多重酬賓優惠，3月1日起加入品牌會員並點購任一套餐，即贈「芋泥包/奶皇包」，3月13日至3月15日會員點購任一套餐，贈送「叉燒包」1個，每日限量，送完為止。

▲首爾三大可頌名店之一首登台快閃。（圖／晶華提供）

另外，晶華酒店開春後第一場美食快閃活動3月11日登場（到4月12日），邀請到首爾三大可頌名店之一的Teddy Beurre House來台1個月，將帶來經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥，以及可頌蛋塔4大品項，其中又有甜、鹹等多種口味選擇，組合售價自980元至1480元不等，所有商品皆採每日限量手工製作，需於取貨前3日完成預訂。

▲扁可頌外層酥脆、內餡層次豐富。（圖／晶華提供）

Teddy Beurre House是以療癒系泰迪熊意象與極致奶油風味在韓國掀起排隊熱潮，由出身米其林三星餐廳體系、曾參與熱門料理節目《黑白大廚》第二季的主廚金勳（Kim Hun）所創立，專注於各式可頌烘焙品的製作，團隊堅持以傳統法式工藝為基礎，再依亞洲市場的口味喜好、進行配方比例上的調整，使可頌麵體呈現外層金黃酥脆、內層濕潤柔軟的蜂巢孔洞結構。

關鍵字： 美食雲 緯豆集團 心開冰室

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【誰家的皮草掉了？】圓潤貓貓屋頂超Chill曬太陽　網友：讓人想吸爆

