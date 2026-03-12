ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡、礦工福利社變身食堂

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@du.donna、IG@tan.hannah

文／ReadyGo

想要前往平溪地區，除了開車前往之外，搭火車來趟新北一日遊也是一個很不錯的選擇。平溪支線沿線有大華、十分、嶺腳、平溪、菁桐等站，車站附近也有許多新北景點，可以購買平溪線一日周遊券，在沿線的車站下車，深入探索平溪地區。

平溪老街
一說到平溪，大家印象最深刻的應該就是在平溪老街旁邊的軌道邊放天燈了。到了平溪，別忘了在天燈上面寫下自己的心願，試著放一盞天燈。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@du.donna

平溪老街

地址：新北市平溪區平溪街

鐵道熱腸
接下來要介紹的是在平溪老街的人氣小吃之一「鐵道熱腸」，到了假日，常可以看到攤位前大排長龍，相當受到歡迎。除了有賣香腸、大腸包小腸之外，也可以在這裡買到原味、炭烤、五味等口味的雞排，可以根據自己的喜好，買幾份暖暖胃。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennifer_foodie

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennifer_foodie

鐵道熱腸

地址：新北市平溪區平溪街18號
營業時間：11：00－18：30（周一休息）
電話：02－24952032

平溪橋頭花生捲冰淇淋
除了鐵道熱腸之外，平溪老街的「平溪橋頭花生捲冰淇淋」也是很多人到此必吃的古早味小吃，經常可以看到排隊的人潮。鹹鹹甜甜的滋味不論是夏天或是冬天，都可以吃上一捲，特別是在吃完午餐或是鹹食之後，當作飯後甜點剛剛好！

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennifer_foodie

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennifer_foodie

平溪橋頭花生捲冰淇淋

地址：新北市平溪區中華街42－2號
營業時間：周三至周五10：00－17：00，周六、日09：00－19：00（周一、二休）

菁桐老街
同樣位於平溪支線上的菁桐車站，也有許多值得探索的景點。除了可以和木造車站以及附近的建物、鐵道合照之外，附近也有菁桐老街可以逛，經過菁桐車站的時候，不妨下車走走，逛一逛菁桐老街之後，再繼續後面的旅程。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tan.hannah

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tan.hannah

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@xiao_jun1128

菁桐老街

地址：新北市平溪區菁桐街

紅寶礦工食堂
這間店是由石底礦坑的礦工福利社改造而成，店內的擺設布置充滿了復古風格。菜單上有礦工飯、鐵路便當、麵茶等古早味，還可以點到冰淇淋鬆餅、雪藏小泡芙等甜點，想要品嘗古早風味的美食，或是想要一睹過去採礦的遺跡都可以到此用餐。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@han_eatwithyou

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tan.hannah

紅寶礦工食堂

地址：新北市平溪區菁桐街58號
營業時間：11：00－15：30（周二休息）
電話：02－24952168

羊水
如果想要在平溪支線上找間咖啡廳，悠閒地一邊喝咖啡、一邊聽著火車駛過鐵道的聲響，不妨在嶺腳車站下車，到附近的羊水坐坐。除了有提供咖啡、拿鐵、啤酒等飲品之外，也有布丁、乳酪蛋糕、司康等甜點，可以帶上一本書，在此度過悠閒的午後時光。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ni_eating

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ni_eating

羊水

地址：新北市平溪區嶺腳寮7號
營業時間：12：00－18：00（公休日詳見店家臉書）

與路 Yu Lu Café
在平溪支線的大華車站附近，也有一間靜謐的咖啡廳「與路 Yu Lu Café」。大華車站是無人車站，因而多了幾分安靜神秘感。坐在月台旁邊的咖啡廳內，可以望著外面的鐵道發呆，或是欣賞周圍的風景。喝著咖啡、吃著甜點，享受自己的時間，也放慢腳步，感受不一樣的平溪風光。

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chloe.littleloyi

▲▼平溪景點：浪漫新北一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chloe.littleloyi

與路 Yu Lu Café

地址：新北市平溪區六分13號
營業時間：12：00－17：00（周四、五休息）

