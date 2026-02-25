ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
直擊／中正紀念堂「日本大漁櫻爆發中」　八重櫻也盛放

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中正紀念堂「日本櫻花區」內的大漁櫻滿開，放眼望去十分迷人。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北人免遠求，在市中心就能近距離賞櫻！中正紀念堂櫻花大肆盛開，尤其「日本櫻花區」的大漁櫻已近滿開，即便平日午後，人潮依舊絡繹不絕，不少民眾專程前來捕捉限定花景。

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大漁櫻色澤粉嫩、花朵碩大，成排盛放構成一道花海長廊，吸引許多民眾前來拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

從捷運中正紀念堂站3號或5號出口出站，步行約10分鐘內即可抵達櫻花區域。園區內近200株櫻花陸續綻放，其中以大漁櫻最為吸睛，色澤粉嫩、花朵碩大，成排盛放構成一道花海長廊，格外壯觀；同區還有大寒櫻、修善寺寒櫻及河津櫻等四個品種，淺粉色澤輝映出春日的風光明媚，景致不輸日本。

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼中正紀念堂粉嫩大漁櫻、桃紅八重櫻23日已近滿開。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

若想拍攝不同色系，從寧波東街與愛國東路口的大孝門進入，左側「樂活櫻花區」的八重櫻已陸續綻放，桃紅色花團飽滿亮眼；虎背生態區旁步道沿線約50株八重櫻同樣進入花期，形成一條深桃紅花廊。信義路與杭州南路角門一帶的原生山櫻花，則以鮮豔紅色點綴綠意，各區花況略有差異，民眾可依個人喜好安排拍攝動線。

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲虎背生態區旁沿線種植約50多株八重櫻，素有「櫻木花道」之美稱。（圖／記者彭懷玉攝）

園內的櫻花每年花季約從2月中旬開始，據實地觀察，目前花況已達巔峰，少部分開始長出綠葉。台北市民不妨把握228連假時前往，徜徉在一場不必遠行的粉色浪漫。需再次提醒民眾，賞花時請勿攀折花枝，共同維護難得的櫻花景觀。

▲中正紀念堂大漁櫻、八重櫻23日已近滿開,櫻花,賞櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲再次提醒民眾，賞花時請勿攀折花枝，共同維護難得的櫻花景觀。（圖／記者彭懷玉攝）

