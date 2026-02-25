捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動今日開跑　首捐族再送沙灘袋

▲王品公益活動今日開跑，邀請安心亞擔任捐血大使。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團「西堤牛排」再度號召全民挽袖做公益，今日起至2月28日前往指定地點捐血成功，即可獲得西堤牛排單客經典套餐「愛心5折券」1張，針對首次捐血或捐血500cc的民眾，再加贈限量「西堤沙灘提袋」1個。

西堤牛排投入捐血公益已正式邁入第23個年頭，今年把焦點鎖定在年輕化與行動力。根據台灣血液基金會最新統計，台灣的捐血文化已逐漸扎根，但在亮眼數據背後，卻隱藏著「首捐族比例逐年下降」的隱憂。面對醫療體系中不容斷鏈的血液資源，西堤牛排認為，公益不應只是被動的付出，更可以是一場充滿熱情的「人生挑戰」。

▲指定地點捐血成功，王品送愛心5折券。（圖／王品提供）

西堤事業處徐怡靜總監指出，今年活動以「熱血玩家」為核心概念，透過趣味且貼近生活的方式，拉近與民眾的距離，讓捐血變得更親切，邀請形象陽光、正向能量滿滿的安心亞擔任捐血大使，期盼以創新且富有活力的方式，為台灣血庫挹注穩定能量。

除了公益號召，西堤牛排也推出實質「補給獎勵」，響應捐血成功，即可獲得西堤牛排單客經典套餐「愛心5折券」1張。針對「首次捐血」或「捐血500cc」的民眾，西堤特別加贈限量「西堤沙灘提袋」1個（數量有限，送完為止）。募血站點：台北、台中、新竹、高雄捐血中心指定捐血站，詳情請見西堤牛排官網。

▲春上布丁蛋糕攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出聯名「蘋果蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供）

另外，甜點品牌「春上布丁蛋糕」聯名DINOTAENG，推出蘋果蛋糕，2月25日起上市，買還送限量蛋糕提袋，另有3款周邊，加購價99元起。蘋果蛋糕內餡有蘋果丁，表層則是柑橘果丁，7吋185元，購買1顆蘋果蛋糕即送DINOTAENG蛋糕提袋1只、造型卡片1張。