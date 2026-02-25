ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲手搖飲優惠整理。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者持續推出限時優惠，CoCo、迷客夏、五桐號等有指定飲品買1送1，可不可熟成紅茶則推奶茶系列任選2杯99元。

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo今好友日祭出「冬韻擂焙珍奶」買1送1，糖度冰量任選，於官方LINE領券，每人限2張，或使用都可訂線上點購。

另至2月28日前LINE好友領券可享大杯手作仙草凍乳、28茉粉角輕乳茶、葡萄柚果粒茶「任2杯88元」，每人限領6張券，3月份的任2杯88元菜單則改為28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、金桔檸檬，每人同樣可領6張券，限使用都可訂線上點單使用。

●迷客夏
迷客夏門市今天「大杯白甘蔗青茶買1送1」，限同糖度冰量，可補差額加配料，每人限購2組，送完為止。

3月1日前於LINE禮物迷客夏旗艦館購買或贈送大杯白甘蔗青茶喜客券，可獲得大杯高峰琥珀烏龍1份，限1萬份，單一帳號限1次，3月10日前使用完畢。

●TEA TOP第一味
TEA TOP至2月28日於Uber Eats祭出「巨峰葡萄青／綠／紅」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。你訂平台來店自取則同時推「巨峰葡萄青買1送1」。

●萬波島嶼紅茶
萬波島嶼紅茶至2月28日推「大杯萬事大桔買1送1」，每人限購2組，各門市每日限量50組。台南三井店不適用。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶至3月1日，「熟成奶茶」、「春芽奶茶」、「胭脂奶茶」、「白玉奶茶」大杯任選2杯99元。

●五桐號
五桐號至3月3日於Uber Eats推「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【5輛破億超跑開進操場】開學禮秒變車展！ 校友用「廁所哲學」震撼教育

推薦閱讀

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

鶯歌美食一日遊必吃清單！

鶯歌美食一日遊必吃清單！

2199元起住桃園高爾夫飯店贈2客早餐

2199元起住桃園高爾夫飯店贈2客早餐

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

島語自助餐廳進軍台南

熱門行程

最新新聞更多

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

鶯歌美食一日遊必吃清單！

2199元起住桃園高爾夫飯店贈2客早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366