迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

▲手搖飲優惠整理。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者持續推出限時優惠，CoCo、迷客夏、五桐號等有指定飲品買1送1，可不可熟成紅茶則推奶茶系列任選2杯99元。

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo今好友日祭出「冬韻擂焙珍奶」買1送1，糖度冰量任選，於官方LINE領券，每人限2張，或使用都可訂線上點購。

另至2月28日前LINE好友領券可享大杯手作仙草凍乳、28茉粉角輕乳茶、葡萄柚果粒茶「任2杯88元」，每人限領6張券，3月份的任2杯88元菜單則改為28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、金桔檸檬，每人同樣可領6張券，限使用都可訂線上點單使用。

●迷客夏

迷客夏門市今天「大杯白甘蔗青茶買1送1」，限同糖度冰量，可補差額加配料，每人限購2組，送完為止。

3月1日前於LINE禮物迷客夏旗艦館購買或贈送大杯白甘蔗青茶喜客券，可獲得大杯高峰琥珀烏龍1份，限1萬份，單一帳號限1次，3月10日前使用完畢。

●TEA TOP第一味

TEA TOP至2月28日於Uber Eats祭出「巨峰葡萄青／綠／紅」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。你訂平台來店自取則同時推「巨峰葡萄青買1送1」。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶至2月28日推「大杯萬事大桔買1送1」，每人限購2組，各門市每日限量50組。台南三井店不適用。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶至3月1日，「熟成奶茶」、「春芽奶茶」、「胭脂奶茶」、「白玉奶茶」大杯任選2杯99元。

●五桐號

五桐號至3月3日於Uber Eats推「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」同品項買1送1，實際優惠內容依平台APP為主。