玩嘉義燈會必存4大銅板美食！從鴨滷飯到巨無霸油麵春捲一次解鎖

2026燈會就在嘉義登場，除了超可愛的瑪利歐燈籠、主燈展區與夜間燈景必拍外，其實更不能錯過的，是嘉義在地人默默珍藏的銅板美食清單。每年大型活動一到，市區總是人潮滿滿，與其到了現場才臨時搜尋「嘉義燈會吃什麼」，不如提前把必吃名單收好，從嘉義特色油麵春捲、傳承三代古早味豆花，到Q彈飽滿手工麻糬與高CP值鴨滷飯，都是在地人一吃再吃的經典選擇。

真好味 鴨滷飯

嘉義在地人相當熟悉的店家，用餐時段經常大排長龍。店家將鴨肉細切鋪滿白飯，淋上滷汁後香氣四溢，滷汁不會過鹹，反而帶著甘甜尾韻，與鴨肉油脂融合後更顯濃郁，每一口都能吃到扎實鴨香與滷汁香氣，是極具代表性的嘉義銅板美食。

在地人長期支持的銅板實力派

以細切鴨肉鋪滿白飯為特色，滷汁鹹甜平衡，帶有鴨油香氣卻不顯膩口，白飯粒粒分明，吸收滷汁後更顯濕潤，價格親民卻份量充足，搭配湯品與小菜就是完整一餐，對於燈會期間需要快速補充體力的人來說，是穩定又高效率的選擇。

圖／ReadyGo

真好味 鴨滷飯

地址：嘉義縣朴子市中正路166號

電話：05－3793353

一甲子豆花-朴子總店

「一甲子豆花」的名稱本身就代表歷史，從第一代傳承至今，依舊堅持傳統製作方式，讓豆花保有自然豆香與細緻口感，這裡的豆花質地偏綿密柔滑，不會過於碎散，也沒有過重粉感，入口即化的口感搭配溫潤糖水，甜度控制得恰到好處，不會搶走豆花本身的香氣。

歲月沉澱下的古早味溫度

豆花以手工製作為基礎，質地細緻滑嫩，舀起時能感受到自然顫動，入口後柔軟綿密，沒有過多添加物帶來的負擔感。靈魂關鍵在於糖水，採用傳統比例熬煮，甜度不過重，而是溫潤順口，搭配紅豆、綠豆或珍珠，都能保持平衡。燈會行程中，走累了來一碗清爽甜品，是讓身體與味蕾重新歸位的方式，這碗豆花不僅是甜點，更是一段地方記憶的延續。

圖／ReadyGo

一甲子豆花-朴子總店

地址：嘉義縣朴子市山通路128號

電話：0985－669886

營業時間：10：00－20：00，周六10：00－18：00

永豐春捲冰果室

在台灣各地都有潤餅與春捲，但嘉義的版本卻格外不同，最具代表性的特色，就是——春捲裡加入油麵。「永豐春捲」多年來穩坐在地人氣店家，外皮柔軟卻不易破裂，包入大量配料後依然能完整包覆，內餡包含高麗菜絲、豆干丁、蛋皮、肉鬆與花生粉，再加入經過簡單調味的油麵，形成獨特口感。

巨無霸份量超有記憶點

尺寸也是一大亮點，整捲拿在手上份量十足，幾乎可以當作一餐主食，花生粉帶來微甜香氣，搭配蔬菜的清脆與油麵的滑順，讓每一口都非常飽滿。在燈會期間人潮眾多，這樣一份高飽足感的小吃，非常適合當作第一站補充體力，吃完再去逛燈區，剛剛好。

圖／ReadyGo

永豐春捲冰果室

地址：嘉義縣朴子市第一市場59號

電話：05－3794025

營業時間：08：30－22：30

麻糬棟

嘉義的小吃文化裡，麻糬也是重要角色之一，「麻糬棟」以現做手工麻糬聞名，常常在下午時段就出現排隊人潮。外皮Q彈卻不黏牙，口感乾淨俐落，咬開後可以看到飽滿內餡，無論是經典花生粉的濃郁香氣，或是紅豆的綿密細緻，都能感受到比例拿捏得當，不會甜膩。

圖／ReadyGo

麻糬棟

地址：嘉義縣朴子市開元路188號對面第一市場內

電話：05－3793851

營業時間：07：30－20：00

嘉義美食常見問題

2026嘉義燈會附近有什麼必吃美食？

如果想把燈會與在地小吃一起安排，可以優先鎖定四家經典代表：永豐春捲（嘉義特色油麵春捲）、真好味鴨滷飯（銅板價主食首選）、麻糬棟（現做手工麻糬）、一甲子豆花（傳承三代古早味甜品）。建議白天先吃主食類小吃，晚上再前往燈會主燈區拍照與逛展區，動線會更順暢。

嘉義燈會適合安排幾小時？

若單純逛主燈與重點展區，建議預留2－3小時，若包含拍照、互動燈區與周邊市集，建議安排半天以上，可以採用「白天美食＋傍晚燈會」的方式，體驗會更完整。

嘉義春捲為什麼會包油麵？

嘉義春捲加入油麵，是地方特色之一。這種做法讓春捲從清爽路線轉為更具飽足感與層次感，油麵增加麵香與口感厚度，是許多在地人從小熟悉的味道。

