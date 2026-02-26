ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全球唯一「一次玩夏威夷4島」遊輪！陽台看海、賞火山　6月首航

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲美國之傲號2025年全面翻新。（圖／挪威郵輪提供）

記者蔡玟君／台北報導

飛到國外搭遊輪（簡稱Fly Cruise）的旅遊方式越來越受台灣旅客青睞，現在夏威夷旅遊局攜手日本航空、挪威郵輪，讓旅客可搭上全球唯一能一次玩夏威夷4大經典島嶼的遊輪「美國之傲號」（Pride of America），不需搬行李移動、每天都能上岸觀光，欣賞當地獨特地貌，打造一場移動的五星級度假之旅。

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲美國之傲號是全球唯一全年專航夏威夷群島的遊輪。（圖／挪威郵輪提供）

挪威郵輪旗下的「美國之傲號」是全球唯一全年以檀香山為母港、專航夏威夷群島的遊輪，所有航程均可完整探索歐胡島、茂宜島、夏威夷島和可愛島4座夏威夷必玩島嶼。船上提供多種房型，並有超過一半客房擁有私人陽台，讓旅客每天都能飽覽海島迷人風光。

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲客房示意圖。（圖／挪威郵輪提供）

此外，美國之傲號於2025年全面改裝翻新，除了擁有兩座戶外泳池與四個熱水按摩池、運動場、劇院與商店街，並新增星巴克、匹克球（Pickleball）場地；船上提供15種餐飲選擇，包括5間免費餐廳、7間付費特色餐廳和酒吧，以及24小時客房餐飲服務。挪威郵輪也表示，24小時餐飲服務讓旅客任點，僅依據時段收取「送餐費」，早餐為5.95美元，午、晚餐為9.95美元。

▲▼夏威夷歐胡島檀香山威基基海灘、鑽石頭山。（圖／夏威夷旅遊局提供）

▲夏威夷歐胡島檀香山威基基海灘。（圖／夏威夷旅遊局提供）

▲▼夏威夷火山國家公園。（圖／James Lee提供）

▲夏威夷火山國家公園。（圖／James Lee提供）

行程更是讓旅客能一站式巡遊夏威夷4島5港，一次飽覽城市、火山與秘境海岸樣貌，且航程中每天都能上岸觀光，總上岸觀光時間近100小時，能走訪珍珠港、電影《侏羅紀公園》取景地「古蘭尼牧場」，並參觀美國唯一的皇宮「伊歐拉尼皇宮」（Iolani Palace），也能沿著「天堂之路」欣賞瀑布、雨林與黑沙灘景觀，甚至能體驗近距離觀察活火山。

▲▼夏威夷郵輪開賣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夏威夷郵輪跳島行程開賣，上圖左起為挪威郵輪銷售總監黃麗聰，夏威夷旅遊局台灣總監羅世玟，日本航空台灣營業處長蘇微惠，夏威夷台灣辦事處處長許正昌，鳳凰旅遊策略長邵鼎清。（圖／記者蔡玟君攝）

此次三家業者共同推出的「夏威夷郵輪跳島行程」將於6月4日正式首航，並由台灣8間旅行社業者包括鳳凰旅遊、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅遊、五福旅遊、山富旅遊、巨大旅遊、利百加旅行社共同銷售，11天9夜行程新台幣18萬6900元起。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

▲即將開航的「迪士尼探險號」將有獅子王主題海上煙火秀。（圖／迪士尼郵輪提供）

可樂旅遊則推出限時優惠活動，主打國內外旅遊多重優惠，最高現折1888元，並公布即將開航的迪士尼探險號最新亮點，預訂相關自由行也可享每人現折1888元。

▲▼高鐵,高鐵列車,高雄站,左營站。（圖／記者李姿慧攝）

▲透過旅遊業者預訂高鐵旅遊最低69折起。（示意圖／記者李姿慧攝）

可樂旅遊此次推出快閃優惠，旅客需先於活動網頁登入會員並領取專屬優惠代碼後使用。內容涵蓋Club Med指定商品最高折1888元、國外自由行現折888元、高鐵旅遊最低69折起、全球訂房與國外票券88折起等，優惠使用期限自即日起至2月26日下午6點為止。

此外，針對即將於3月10日在新加坡啟航的迪士尼最新遊輪「迪士尼探險號」，業者也同步推出加碼優惠，凡預訂相關自由行商品，可享每人現折1888元優惠。該艘新船被視為亞洲市場備受矚目的新話題，主打七大主題區與沉浸式娛樂體驗。迪士尼遊輪日前亦透露，船上將推出以獅子王為主題的海上煙火秀，並邀請印度影星沙魯克·汗擔任旁白，結合燈光與交響樂設計夜間表演。

