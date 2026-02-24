高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽「每人199元」　消費方式一次看

▲高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽。（圖／取自JAPAN燒烤官網）

記者黃士原／台北報導

位於高雄新濱町海洋廚房商場裡的「JAPAN燒烤」，是LOPIA旗下BBQ品牌，民眾可挑選喜愛的食材自行燒烤。近日業者推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，但須符合店家規定的最低消費。

JAPAN燒烤用餐方式與一般燒肉餐廳不同，這裡餐廳沒有固定菜單，而是提供在LOPIA超市裡販售的食材，由民眾自行挑選後再結帳，從黑毛和牛、香腸、豬肉、雞腿、大蝦、魷魚，到活跳跳的龍蝦、鮑魚及帝王蟹都有，餐廳也有單人與雙人套餐組合可供選擇。基本入場費每人99元，可以無限享用無酒精飲料。

▲想要扇貝吃到飽，須符合食材消費每人250元。（圖／記者黃士原攝）

近日業者推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，除了要先付基本入場費99元，同時還要符合食材消費每人250元以上，才可加購，用餐時間2小時，結束前30分鐘為最後加點。業者也提醒，使用此方案須依每桌人數加點，如果扇貝沒吃完，將收取每顆59元費用。

▲藏壽司x蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，東台灣壽司控久等了！藏壽司即將進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行召募員工，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

在台灣已有62家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了高雄全新門市「林園沿海路店」已在1月開幕，接下來將首度進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行網站刊登召募員工資訊，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。