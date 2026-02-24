ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽「每人199元」　消費方式一次看

▲高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽。（圖／取自JAPAN燒烤官網）

▲高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽。（圖／取自JAPAN燒烤官網）

記者黃士原／台北報導

位於高雄新濱町海洋廚房商場裡的「JAPAN燒烤」，是LOPIA旗下BBQ品牌，民眾可挑選喜愛的食材自行燒烤。近日業者推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，但須符合店家規定的最低消費。

JAPAN燒烤用餐方式與一般燒肉餐廳不同，這裡餐廳沒有固定菜單，而是提供在LOPIA超市裡販售的食材，由民眾自行挑選後再結帳，從黑毛和牛、香腸、豬肉、雞腿、大蝦、魷魚，到活跳跳的龍蝦、鮑魚及帝王蟹都有，餐廳也有單人與雙人套餐組合可供選擇。基本入場費每人99元，可以無限享用無酒精飲料。

▲想要扇貝吃到飽，須符合食材消費每人250元。（圖／記者黃士原攝）

近日業者推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，除了要先付基本入場費99元，同時還要符合食材消費每人250元以上，才可加購，用餐時間2小時，結束前30分鐘為最後加點。業者也提醒，使用此方案須依每桌人數加點，如果扇貝沒吃完，將收取每顆59元費用。

▲藏壽司x蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，東台灣壽司控久等了！藏壽司即將進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行召募員工，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

在台灣已有62家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了高雄全新門市「林園沿海路店」已在1月開幕，接下來將首度進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行網站刊登召募員工資訊，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 JAPAN燒烤 扇貝吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

推薦閱讀

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

獨／台南35年林家肉燥飯復活

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

熱門行程

最新新聞更多

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366