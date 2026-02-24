ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
春上布丁聯名DINOTAENG　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

▲▼「春上布丁蛋糕」攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出聯名「蘋果蛋糕」、限量周邊。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲春上布丁蛋糕攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出聯名「蘋果蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「春上布丁蛋糕」聯名DINOTAENG，推出蘋果蛋糕，2月25日起上市，買還送限量蛋糕提袋，另有3款周邊，加購價99元起。

春上布丁蛋糕聯名「蘋果蛋糕」，內餡有蘋果丁，表層則是柑橘果丁，7吋185元，購買1顆蘋果蛋糕即送DINOTAENG蛋糕提袋1只、造型卡片1張。

▲▼「春上布丁蛋糕」攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出聯名「蘋果蛋糕」、限量周邊。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲DINOTAENG蛋糕提袋共4款，由左至右為野餐款、滾滾款、園丁款、限定款。

蛋糕提袋有4款，其中「QUOKKA&BOBO野餐款」全台皆有、「蘋果滾滾款」為北中區限定、「QUOKKA園丁款」為南區限定，最後一款3月26日才會上市，各款隨機贈送、送完為止。

▲▼「春上布丁蛋糕」攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出聯名「蘋果蛋糕」、限量周邊。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲同步推出多款聯名周邊小物。

業者同步推出3款周邊小物，「DINOTAENG保冷袋」可容納2顆蛋糕，加購價99元；「透明感果凍袋」加購價199元、「手提旅行箱」加購價399元。單筆消費滿350元可獲得DINOTAENG貼紙1張（共2款，隨機不挑款）。

春上官方網站3月3日下午2時起開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，999元可獲得2顆蘋果蛋糕、2款蛋糕提袋、2張造型卡片、2張貼紙，以及DINOTAENG保冷袋、果凍袋與手提旅行箱各1件，售完為止。

▲▼「LADY M」草莓季限定人氣「草莓千層蛋糕」回歸。（圖／LADY M提供）

▲▼「LADY M」草莓季限定人氣「草莓千層蛋糕」回歸。（圖／LADY M提供）

▲▼LADY M草莓千層酥。（圖／翻攝LADY M臉書粉專）

另外，LADY M季節限定「草莓千層蛋糕」本月限時回歸，使用超過20層的手工法式餅皮，抹上有微微酒香的鮮奶油，夾層間鋪上草莓丁，單片290元，9吋2900元。

「草莓千層酥」選用酥脆派皮搭配海綿蛋糕、草莓切片，再夾入卡士達鮮奶油，2月28日前只在台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店及台中LaLaport店販售。

