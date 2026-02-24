ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人同行1人免費　早餐600元有找

▲台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」。（圖／台北美福大飯店提供）

▲台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」。（圖／台北美福大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

開春之際，多家飯店也祭出各種優惠，像是和逸飯店‧高雄中山館力挺台灣英雄應戰WBC，即日起至3月31日於Cozzi THE Roof餐廳用餐，享4人同行1人免費；台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」則是推出壽星專屬「4人同行1人半價」優惠。以下整理4家飯店餐飲優惠。

▲Cozzi THE Roof餐廳招牌主餐「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」。（圖／和逸飯店提供）

▲Cozzi THE Roof餐廳招牌主餐「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店‧高雄中山館

Cozzi THE Roof餐廳位於和逸飯店‧高雄中山館30樓，坐擁高空美景，應援中華隊祭出多重餐飲優惠，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於周一至周五的午、晚餐時段用餐享「4人同行1人免費」、「3人同行85折優惠」。此外，活動期間凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。

▲台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」。（圖／台北美福大飯店提供）

▲台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出壽星優惠。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出2026年度壽星專屬優惠，3月2日至12月31日，當月壽星於周一至周五午、晚餐時段用餐，可享「4人同行1人半價」優惠、「8人同行2人半價」優惠，以此類推（午餐時段每位1680元+10%，晚餐時段每位2080元+10%）。

▲福容桃園機捷A8店田園西餐廳3月1日起，平日周一至周四推出「早午餐好食光 Brunch Buffet」，用餐時間可以到下午2點。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

▲福容桃園機捷A8店田園西餐廳推出「早午餐好食光 Brunch Buffet」，用餐時間可以到下午2點。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

福容桃園機捷A8店

因應現代人推廣慢食與愈發重視放鬆生活步調，福容桃園機捷A8店田園西餐廳3月1日起，平日周一至周四推出「早午餐好食光 Brunch Buffet」，用餐時間可從10:30至14:00，成人每位680元、兒童480元，5月底前福容家會員再享成人折抵100元優惠，每人享特惠價580元。

▲瀚寓酒店館內弈夢紅樓餐廳即日起至4月30日，4人以上同行用餐立享85折。（圖／瀚寓酒店提供)

▲瀚寓酒店館內弈夢紅樓餐廳即日起至4月30日，4人以上同行用餐立享85折。（圖／瀚寓酒店提供）

瀚寓酒店

瀚寓酒店坐落於台北信義區核心，為緩解開工憂鬱，館內弈夢紅樓餐廳推出「紅樓狂饗」優惠活動，即日起至4月30日，凡4人（含）以上同行用餐，不分平假日皆立享85折優惠，且折扣金額無上限。餐廳除了精緻手路菜，更有豪華海鮮大餐，包含濃郁噴香的香蒜脆皮雞、鮮甜入魂的波士頓龍蝦泡飯、鑊氣十足的避風塘炒蟹附瑤柱生滾粥，以及軟嫩入味的荷香慢燉美國牛肋骨。

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

