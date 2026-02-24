ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉（圖／嘉義縣政府提供）

▲2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉 ，嘉義倒數7天迎接全國賞燈人潮。

圖、文／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會正式進入倒數7天，嘉義縣政府今(24)日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」，完整公開燈會精彩內容，包含16大在地燈區、12大必看亮點以及交通接駁資訊，正式向全國民眾宣告，嘉義已準備就緒，迎接來自各地的賞燈人潮。

縣長翁章梁表示，本屆燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果，讓民眾在賞燈之餘，也能認識嘉義這幾年的改變與發展方向。

2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府今(24)日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」。

2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉（圖／嘉義縣政府提供）

▲2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」，包括21公尺高主燈《光沐—世界的阿里山》聲光展。

燈會期間「天天都精彩」，縣府推出12大必看亮點，包括21公尺高主燈《光沐—世界的阿里山》聲光展演、踩街嘉年華與燈會大遊行盛典、開燈煙火秀與無人機光影展演，以及首創雙舞台表演節目、紙風車劇團、明華園戲劇總團、法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞國際演出、大阪世博TECH WORLD館，與超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區等內容，結合親子互動、傳統戲曲、國際展演與科技體驗，燈會期間天天都有不同主題節目輪番登場。

交通方面，縣府規劃7處免費停車場，提供超過萬格停車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點提供免費接駁服務，依平假日與重點活動時段進行人車分流管制，確保交通順暢。

為提升民眾賞燈便利性，縣府同步整合數位工具，打造完整的線上服務系統。民眾可透過「2026台灣燈會」官網（https://2026taiwanlanternfestival.org/）即時掌握燈區介紹、活動節目表及最新公告資訊；官網內亦設置交通資訊網專區(https://2026taiwanlantern.boats/)，提供停車場位置、接駁動線、交通管制及即時資訊查詢。

此外，為確保燈會期間通訊順暢，縣府也特別感謝中華電信、遠傳電信及台灣大哥大三家業者協助架設行動通訊臨時基地台，提供專業技術支援與人力投入，成為燈會順利舉辦的重要後盾。

2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉（圖／嘉義縣政府提供）

▲縣長翁章梁表示，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果。

翁章梁指出，2月28日「嘉義夢燈區」點燈儀式將率先亮相，邀請民眾把握228連假搶先來嘉義感受燈會氛圍，為3月3日台灣燈會正式登場暖身，屆時也歡迎民眾走進各大燈區欣賞精彩展演。

(嘉義縣政府 廣告)

關鍵字： 2026台灣燈會 嘉義 賞燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

推薦閱讀

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

獨／台南35年林家肉燥飯復活

熱門行程

最新新聞更多

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366