▲2026台灣燈會16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉 ，嘉義倒數7天迎接全國賞燈人潮。

圖、文／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會正式進入倒數7天，嘉義縣政府今(24)日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」，完整公開燈會精彩內容，包含16大在地燈區、12大必看亮點以及交通接駁資訊，正式向全國民眾宣告，嘉義已準備就緒，迎接來自各地的賞燈人潮。

縣長翁章梁表示，本屆燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果，讓民眾在賞燈之餘，也能認識嘉義這幾年的改變與發展方向。

▲嘉義縣政府今(24)日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」。

▲2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」，包括21公尺高主燈《光沐—世界的阿里山》聲光展。

燈會期間「天天都精彩」，縣府推出12大必看亮點，包括21公尺高主燈《光沐—世界的阿里山》聲光展演、踩街嘉年華與燈會大遊行盛典、開燈煙火秀與無人機光影展演，以及首創雙舞台表演節目、紙風車劇團、明華園戲劇總團、法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞國際演出、大阪世博TECH WORLD館，與超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區等內容，結合親子互動、傳統戲曲、國際展演與科技體驗，燈會期間天天都有不同主題節目輪番登場。

交通方面，縣府規劃7處免費停車場，提供超過萬格停車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點提供免費接駁服務，依平假日與重點活動時段進行人車分流管制，確保交通順暢。

為提升民眾賞燈便利性，縣府同步整合數位工具，打造完整的線上服務系統。民眾可透過「2026台灣燈會」官網（https://2026taiwanlanternfestival.org/）即時掌握燈區介紹、活動節目表及最新公告資訊；官網內亦設置交通資訊網專區(https://2026taiwanlantern.boats/)，提供停車場位置、接駁動線、交通管制及即時資訊查詢。

此外，為確保燈會期間通訊順暢，縣府也特別感謝中華電信、遠傳電信及台灣大哥大三家業者協助架設行動通訊臨時基地台，提供專業技術支援與人力投入，成為燈會順利舉辦的重要後盾。

▲縣長翁章梁表示，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果。

翁章梁指出，2月28日「嘉義夢燈區」點燈儀式將率先亮相，邀請民眾把握228連假搶先來嘉義感受燈會氛圍，為3月3日台灣燈會正式登場暖身，屆時也歡迎民眾走進各大燈區欣賞精彩展演。

