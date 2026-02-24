日本櫻花女王參訪九族櫻花祭　賽德克櫻花季馬拉松邀葉璦菱獻唱

▲日本櫻花女王參訪九族櫻花祭。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台唯一獲得「日本官方認證的海外賞櫻名所」九族文化村，今年櫻花祭活動於春節期間迎來重頭戲，由日本櫻花協會參訪團帶領甫接任第31代櫻花女王的「清水悠華」、「柳空」跨海造訪；適逢九族開園40週年，2位櫻花女王在滿開的數千株櫻花下，於日月潭纜車站「櫻花女王號」親筆簽名見證，並盛讚九族櫻花美得讓人彷彿回到家鄉。

日本櫻花協會為評選「賞櫻名所」的權威組織，每兩年選出兩位「櫻花女王」賦予推廣與外交親善使命；九族表示，自2013年獲該協會授予賞櫻名所認證以來，雙方情誼已深耕多年；此次由協會代表工藤園子率團來訪，兩位櫻花女王漫步在櫻花隧道下，對九族的養護技術與壯麗花海讚不絕口，並表示體驗到台灣獨有的原住民文化，「日式美學」與「在地人文」的結合創造全世界獨一無二的賞櫻體驗。

園方當天也邀請到南投縣觀光處長陳志賢、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田與魚池鄉長劉啟帆等人參與，也攜手「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，為日方貴賓提供細膩服務與溫泉設施等最高規格的在地款待。

九族指出，目前園區內櫻花正值滿開，從晨間朝陽到晚間夜櫻都展現不同姿態，遊客除可步行進入櫻花隧道近距離賞玩，亦可透過搭乘纜車由高空俯瞰櫻花全景，為國人提供具備國際水準的春季旅遊行程。

▲第三屆賽德克櫻花季馬拉松228連假登場。（圖／仁愛鄉公所提供）

此外，「2026 仁愛鄉櫻花季」馬拉松活動也將在2月27日、2月28日於春陽村登場，27日晚間將舉辦「選手櫻空饗宴」，邀請資深歌手葉璦菱登上櫻花大道舞台，獻唱陪伴許多部落族人走過不同的人生階段的動人經典代表作品，時間自晚間6時20分開始，地點為仁愛鄉春陽村第四班櫻花大道主會場（台14線 83.5K）。