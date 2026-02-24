ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

▲▼UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

UG樂己期間限定哈瓜系列的「哈瓜奶茶」與「哈瓜雲頂」回歸，同時開賣「UU限量公仔吊飾」，2月25日起上市。另外，青山-青茶專業製作也將在2月26日推出春季新品「水蜜桃夏青」，上市當日可享第2杯73折優惠。

▲▼UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲「哈瓜雲頂」首創哈蜜瓜風味雲頂奶蓋。

「哈瓜奶茶」以招牌三窨十五茉UG奶茶為基底，結合哈密瓜，中杯75元；「哈瓜雲頂」選用「哈蜜瓜風味雲頂奶蓋」搭配哈瓜奶茶，再撒上胡桃脆粒增添口感，中杯150元。

▲▼UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步開賣療癒周邊「UU限量公仔吊飾」。

▲▼UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲UU雙杯杯提限量贈送。

業者同步開賣「UU限量公仔吊飾」，自創IP毛怪UU圓滾滾身形搭配柔軟絨毛，笑臉印有標誌性幸運小花，可掛包包、鑰匙圈或手機背帶。購買哈瓜系列單筆滿150元即享259元加價購，售完為止。

3月16日至3月31日，於門市購買哈瓜系列單筆滿150元再送「UU雙杯杯提」1個，採雙杯設計，送完為止。

▲▼青山新品「水蜜桃夏青」。（圖／青山提供）

▲青山新品「水蜜桃夏青」。（圖／青山提供）

另外，青山2月26日也將推出新品「水蜜桃夏青」，選用木質調的夏青做為基底茶，加入多汁水蜜桃果肉，口感清甜，中杯75元、大杯80元。開賣當天第2杯享73折，每人限購2組，容量開放混搭、價低者優惠。

關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 青山-青茶專業製作

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

推薦閱讀

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

獨／台南35年林家肉燥飯復活

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

熱門行程

最新新聞更多

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366