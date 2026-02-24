UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

▲UG樂己期間限定「哈瓜系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

UG樂己期間限定哈瓜系列的「哈瓜奶茶」與「哈瓜雲頂」回歸，同時開賣「UU限量公仔吊飾」，2月25日起上市。另外，青山-青茶專業製作也將在2月26日推出春季新品「水蜜桃夏青」，上市當日可享第2杯73折優惠。

▲「哈瓜雲頂」首創哈蜜瓜風味雲頂奶蓋。

「哈瓜奶茶」以招牌三窨十五茉UG奶茶為基底，結合哈密瓜，中杯75元；「哈瓜雲頂」選用「哈蜜瓜風味雲頂奶蓋」搭配哈瓜奶茶，再撒上胡桃脆粒增添口感，中杯150元。

▲同步開賣療癒周邊「UU限量公仔吊飾」。

▲UU雙杯杯提限量贈送。

業者同步開賣「UU限量公仔吊飾」，自創IP毛怪UU圓滾滾身形搭配柔軟絨毛，笑臉印有標誌性幸運小花，可掛包包、鑰匙圈或手機背帶。購買哈瓜系列單筆滿150元即享259元加價購，售完為止。

3月16日至3月31日，於門市購買哈瓜系列單筆滿150元再送「UU雙杯杯提」1個，採雙杯設計，送完為止。

▲青山新品「水蜜桃夏青」。（圖／青山提供）

另外，青山2月26日也將推出新品「水蜜桃夏青」，選用木質調的夏青做為基底茶，加入多汁水蜜桃果肉，口感清甜，中杯75元、大杯80元。開賣當天第2杯享73折，每人限購2組，容量開放混搭、價低者優惠。