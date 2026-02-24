ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

▲▼亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克「京都宇治茶季」正式開跑，以雙茶饗宴為主題，集結17款限定甜點，其中9款為全新品，涵蓋生乳捲、圓形蛋糕與切片點心三大品項，即日起上市。

▲▼亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

▲極濃宇治焙茶生乳捲從蛋糕體到內餡皆是使用焙茶粉製成。

▲▼亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

▲脆皮生乳捲則有「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」，還推全新「雪天使抹茶生乳捲」。

7款生乳捲系列
主打新品「極濃宇治焙茶生乳捲」，採用100%宇治一番茶與精研焙茶粉製作泡芙蛋糕與奶霜，用量加碼1.5倍，最後撒上焙茶粉，香氣層次鮮明，售價699元、12cm獨享捲630元。

另一亮點「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」以抹茶奶霜為芯，外淋抹茶杏仁巧克力脆皮、巧克力片裝飾，視覺與口感雙重加乘，售價799元，門市限定。「雪天使抹茶生乳捲」則以手工拉花呈現大理石紋路，搭配抹茶奶霜，售價699元。

常態熱銷的「宇治抹茶生乳捲」售價699元；人氣回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」售價750元。蛋糕販賣機限定「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」，一次收錄原味、宇治抹茶、黑金宇治抹茶、極濃宇治焙茶共4種口味，售價596元。7-11限定的「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，抹茶泡芙蛋糕捲入抹茶奶霜與日式蕨餅，售價700元，3月16日開賣。

▲▼亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

▲圓形蛋糕有全新「北海道黑酷曲-宇治抹茶」。

3款圓形蛋糕系列
全新「北海道黑酷曲-宇治抹茶」以特黑泡芙蛋糕體搭配抹茶奶霜、巧克力OREO酥餅與抹茶磅蛋糕，售價595元。「巴斯克生起司-宇治焙茶」與「巴斯克生起司-宇治抹茶」兩款售價同為780元。

▲▼亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

▲切片點心含4款新品。

7款切片點心系列
4款新品中，「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」以宇治抹茶奶霜包裹新鮮草莓，加入北海道奶霜與草莓醬，售價175元；「宇治金時抹茶奶酪」結合紅豆餡、蕨餅與金箔點綴，售價135元；「法式甜甜圈泡芙-宇治抹茶」外皮酥脆、內餡濃郁，售價155元；「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」Q軟蕨餅搭配宇治抹茶奶霜，售價80元。

回歸品項包含「茶之森宇治抹茶派-8吋切片」268元、「宇治抹茶磅蛋糕」128元，以及常態熱銷的「迷你巴斯克-宇治抹茶」369元。

▲▼CREMIA最新「醇濃開心果冰淇淋」、「杜拜風情巧克力」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA最新「醇濃開心果冰淇淋」、「杜拜風情巧克力」。

甜點控也不能放過CREMIA最新台灣限定「醇濃開心果系列」，其中「醇濃開心果冰淇淋」使用美國開心果醬結合經典北海道優質鮮奶油，再加入法國洛林岩鹽增添鹹甜口感，每支售價160元、會員價150元，可搭配原味、草莓、巧克力餅皮。

除了基本口味，業者更推出「杜拜風情巧克力」，底層擠入巧克力冰淇淋，接著層層堆疊開心果麵包絲、開心果冰淇淋，最後再撒上開心果麵包絲點綴，限搭配巧克力餅皮，每支售價165元，大巨蛋、麗寶、機場捷運店未販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 CREMIA

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

推薦閱讀

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

獨／台南35年林家肉燥飯復活

熱門行程

最新新聞更多

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366