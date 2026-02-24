亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

▲亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克「京都宇治茶季」正式開跑，以雙茶饗宴為主題，集結17款限定甜點，其中9款為全新品，涵蓋生乳捲、圓形蛋糕與切片點心三大品項，即日起上市。

▲極濃宇治焙茶生乳捲從蛋糕體到內餡皆是使用焙茶粉製成。

▲脆皮生乳捲則有「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」，還推全新「雪天使抹茶生乳捲」。

7款生乳捲系列

主打新品「極濃宇治焙茶生乳捲」，採用100%宇治一番茶與精研焙茶粉製作泡芙蛋糕與奶霜，用量加碼1.5倍，最後撒上焙茶粉，香氣層次鮮明，售價699元、12cm獨享捲630元。

另一亮點「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」以抹茶奶霜為芯，外淋抹茶杏仁巧克力脆皮、巧克力片裝飾，視覺與口感雙重加乘，售價799元，門市限定。「雪天使抹茶生乳捲」則以手工拉花呈現大理石紋路，搭配抹茶奶霜，售價699元。

常態熱銷的「宇治抹茶生乳捲」售價699元；人氣回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」售價750元。蛋糕販賣機限定「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」，一次收錄原味、宇治抹茶、黑金宇治抹茶、極濃宇治焙茶共4種口味，售價596元。7-11限定的「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，抹茶泡芙蛋糕捲入抹茶奶霜與日式蕨餅，售價700元，3月16日開賣。

▲圓形蛋糕有全新「北海道黑酷曲-宇治抹茶」。

3款圓形蛋糕系列

全新「北海道黑酷曲-宇治抹茶」以特黑泡芙蛋糕體搭配抹茶奶霜、巧克力OREO酥餅與抹茶磅蛋糕，售價595元。「巴斯克生起司-宇治焙茶」與「巴斯克生起司-宇治抹茶」兩款售價同為780元。

▲切片點心含4款新品。

7款切片點心系列

4款新品中，「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」以宇治抹茶奶霜包裹新鮮草莓，加入北海道奶霜與草莓醬，售價175元；「宇治金時抹茶奶酪」結合紅豆餡、蕨餅與金箔點綴，售價135元；「法式甜甜圈泡芙-宇治抹茶」外皮酥脆、內餡濃郁，售價155元；「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」Q軟蕨餅搭配宇治抹茶奶霜，售價80元。

回歸品項包含「茶之森宇治抹茶派-8吋切片」268元、「宇治抹茶磅蛋糕」128元，以及常態熱銷的「迷你巴斯克-宇治抹茶」369元。

▲CREMIA最新「醇濃開心果冰淇淋」、「杜拜風情巧克力」。

甜點控也不能放過CREMIA最新台灣限定「醇濃開心果系列」，其中「醇濃開心果冰淇淋」使用美國開心果醬結合經典北海道優質鮮奶油，再加入法國洛林岩鹽增添鹹甜口感，每支售價160元、會員價150元，可搭配原味、草莓、巧克力餅皮。

除了基本口味，業者更推出「杜拜風情巧克力」，底層擠入巧克力冰淇淋，接著層層堆疊開心果麵包絲、開心果冰淇淋，最後再撒上開心果麵包絲點綴，限搭配巧克力餅皮，每支售價165元，大巨蛋、麗寶、機場捷運店未販售。