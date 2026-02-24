▲明治町家×昭和建築美學，在地人才知道的京都4間懷舊咖啡名店 。（圖／翻攝OG＠coffeecattleya、toshinori_takagi_detch、_kissa_dandan_）

記者王威智／綜合報導

談到京都，多數人想到的是寺院、庭園與茶道。然而在近代城市發展脈絡中，咖啡館同樣扮演了關鍵角色。

自明治維新後，日本逐步吸納西式生活文化，咖啡館作為都市公共空間的一種形式，開始進入京都人的日常。到了大正與昭和時期，咖啡館更成為知識分子、藝術家與商業人士交流的場所。戰後經濟復甦，昭和中期咖啡文化興盛，虹吸式沖煮與自家烘焙技術普及，形成今日所見的老派咖啡館風景。

▲4家老字號咖啡館，不只是飲食場所，而是近代建築與城市文化的活體見證 。（圖／記者王威智整理、Nano Banana Pro - Gemini AI 繪製）

京都的特別之處，在於它沒有切斷這條歷史線。明治町家的木構仍在使用，昭和初期的機械仍在運轉，戰後的沙龍文化仍在延續。這些老字號咖啡館，不只是飲食場所，而是近代建築與城市文化的活體見證。

Hanahusa（はなふさ珈琲）

1955年創立 戰後昭和咖啡文化的延續

地址：京都府京都市左京區岡崎東天王町435

創立於1955年的Hanahusa，誕生於戰後昭和中期。當時日本經濟逐步回穩，咖啡館成為城市重新凝聚人心的重要場域。

原址位於裏寺町，後遷至現址岡崎東天王町。店舖所在為傳統木造町家改建空間，保留木框架與低梁比例，展現昭和年代咖啡館常見的親密尺度。昏黃燈光映照吧台前的虹吸壺，玻璃器皿翻滾升溫，是1950年代日本咖啡館最具代表性的風景。

Hanahusa被視為京都早期推廣虹吸式咖啡的重要店家之一。虹吸式沖煮在昭和時期廣泛流行，強調視覺與儀式感，也象徵當時對西式文化的嚮往。

店內熱賣超過40年的起司蛋糕，是許多在地人青春記憶的一部分。營業至凌晨兩點的傳統，也延續了昭和咖啡館作為夜間社交空間的角色。

珈琲の店 雲仙

1935年開業 昭和初期工業精神的縮影

地址：京都府京都市下京区綾西洞院町724

創業於1935年的Toshinori Takagi Detch，誕生於昭和初期日本現代化快速推進的年代。店內至今仍在使用的瓦斯式烘豆機，已有超過90年歷史，是極為罕見仍持續運作的戰前設備。

這台烘豆機嵌入木造空間之中，象徵昭和初期工業機械與傳統町家結構並存的時代風景。第三代經營者延續老派手法，不全然依賴數位溫控，而是透過聲音與香氣判斷烘焙程度。他形容，烘豆機的聲響像是一種節奏，會告訴你豆子何時成熟。

店內保留昭和家具與老式音響設備，延續戰前咖啡館的空間氛圍。招牌鬆餅上烙印著「Thank you for your kindness」，並撒上和歌山黑鹽提味，既是對顧客的致意，也為傳統甜點增添層次。

這間店不僅保存機械，更保存了一種昭和時代的生活方式。

COFFEE Cattleya

1940年代創業 町家水脈與大正裝飾美學

地址：京都府京都市東山区祇園町北側284

創立於1940年代的Coffee Cattleya，所在建築為歷史悠久的町家。空間曾為骨董店使用，後轉型為咖啡館。彩繪玻璃、蕾絲窗簾與古董燈具呈現大正至昭和初期常見的裝飾風格，而木梁與格子窗則維持町家原始結構。

店內一項特色是使用地下水沖煮咖啡。相傳與祇園一帶水脈相連，使水質柔軟，風味更顯清透。這種將在地自然資源融入沖煮方式的傳統，體現京都與水文化長久以來的關係。

近年由新經營團隊接手後，空間仍維持昭和韻味，同時導入新豆款與甜點選項。町家從居住空間轉型為咖啡沙龍，正是京都建築再利用的典型樣貌。

Kissa Dandan（暖々）

明治町家裡的咖啡與太鼓節奏

地址：日本京都府京都市上京区真盛町726-24

Kissa Dandan座落於明治時期兩層連排町家。建築本體歷史早於日本咖啡文化普及年代。榻榻米、木梁與紙門保留原始肌理，呈現典型明治町家的生活尺度。

店主渡邊先生除了是咖啡烘焙師，也是太鼓演奏者。他將鼓聲節奏轉化為咖啡烘焙靈感，創作出名為「鼓」的配方。每日使用小型直火烘焙機烘豆，爆裂聲在木造空間中回響，如同兩種時代的對話。