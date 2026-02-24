首爾三大可頌名店之一首登台　3/11起快閃晶華1個月

▲首爾三大可頌名店之一首登台快閃。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

晶華酒店開春後第一場美食快閃活動3月11日登場，邀請到首爾三大可頌名店之一的Teddy Beurre House來台1個月，台灣消費者可以零時差享用經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥，以及可頌蛋塔等人氣美食。

Teddy Beurre House是以療癒系泰迪熊意象與極致奶油風味在韓國掀起排隊熱潮，由出身米其林三星餐廳體系、曾參與熱門料理節目《黑白大廚》第二季的主廚金勳（Kim Hun）所創立，專注於各式可頌烘焙品的製作，團隊堅持以傳統法式工藝為基礎，再依亞洲市場的口味喜好、進行配方比例上的調整，使可頌麵體呈現外層金黃酥脆、內層濕潤柔軟的蜂巢孔洞結構。

▲杏仁可頌。（圖／晶華提供）

此次Teddy Beurre House快閃台北晶華酒店（3/11至4/12），將帶來經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥，以及可頌蛋塔4大品項，其中又有甜、鹹等多種口味選擇，組合售價自980元至1480元不等，所有商品皆採每日限量手工製作，需於取貨前3日完成預訂。

▲扁可頌外層酥脆、內餡層次豐富。（圖／晶華提供）

「經典可頌」的口味選項包括杜拜巧克力、杏仁奶油、瑪格麗特、美式臘腸，其中「杜拜巧克力可頌」是擁有華麗外型與濃郁內餡的品牌人氣代表，層層酥皮包覆濃厚堅果與巧克力餡料，切開瞬間可見餡料與麵體交織的豐富剖面，是韓國年輕族群熱愛的社群打卡款。

▲開心果法式焦糖奶油酥。（圖／晶華提供）

「開心果法式焦糖奶油酥」有著覆上輕薄焦糖的酥脆外層，以及裹入滋味濃厚、質地絲順的開心果奶油，從酥、鬆到滑的口感轉換清晰鮮明，是甜點愛好者推薦的進階風味選擇。蛋塔類品項則有經典原味和極具視覺效果與口味創意的「炙烤玉米可頌蛋塔」，整片炙烤過的玉米覆蓋香甜的蛋塔內餡，口感豐富且充滿驚喜。「酥脆扁可頌」的口味選項有紅豆奶油、香濃可可兩款。

▲周一提供的「原野香烤波特菇麥漢堡」。（圖／金色三麥提供）

另外，金色三麥3月6日前的平日中午，推出為期兩周的限定企劃「倒數漢堡」，點購當日商業午餐特色漢堡，自點餐完成出單起倒數10分鐘內出餐，若未準時出餐，餐廳即贈漢堡兌換券。業者同步推出趣味挑戰，10秒內唸出指定繞口令，錄影並上傳至IG限時動態並Tag官方帳號，有機會抽中商業午餐免費吃3個月。

金色三麥周一到周五的商業午餐，每天推出一款限定漢堡口味，分別是原野香烤波特菇麥漢堡、香酥厚切鮮魚麥漢堡、經典爆脆芥末雞麥漢堡、德式煙燻豪華雙豬麥漢堡、椒麻微醺脆雞麥漢堡。