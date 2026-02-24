ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
太平洋絕景再現！大同部落「千里眼山」步道　震後修復重新開放

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼大禮、大同部落聯外林道與立霧山步道陸續恢復通行後，太魯閣國家公園管理處表示，位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道，歷經 0403 地震及二次災害影響，在部落族人與太管處合力投入下，完成災修與安全強化，現已具備開放通行條件，正式邀請山友重返山林，親身體驗壯麗的山海景觀。

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

113年4月3日花蓮強震對太魯閣山區造成嚴重衝擊，不僅部落交通受阻，包含千里眼山在內的熱門登山步道也因坍方、地形變動被迫封閉，為回應山友的期待，並協助部落重振山林體驗產業，太管處與部落協同，持續進行步道安全整備作業，經多次現勘與評估，分階段完成步道整理及危險路段安全強化作業。

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

在部落族人與太管處合力投入下，完成災修與安全強化。

千里眼山標高1,624公尺，與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。然而，震後山區地貌改變，太管處特別針對步道中路基破損處進行修補，較為險峻的陡坡，由部落族人親自架設繩索作為輔助，並增設路標條及警繩加強路徑引導，提升攀爬時的安全性。

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

▲▼行經塊石區、碎石坡或陡坡時務必依循指示路標條及新設架繩行進，切勿隨意進入具風險的崩塌區域。

太管處表示，雖然立霧山、千里眼山步道已相繼開放，但地震及風災仍在山林中留下刻痕，山林環境中仍存在一定的風險。呼籲山友在入山前需評估體能狀況，行經塊石區、碎石坡或陡坡時請務必依循指示路標條及新設架繩行進，切勿隨意進入具風險的崩塌區域。

▲▼千里眼山與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。（圖／太管處提供，下同）

千里眼山的開放，象徵著大禮大同山區復建工作的又一里程碑。歡迎大眾在228連假期間，走訪大禮、大同部落感受在地文化，並登上千里眼山見證太魯閣重生的堅韌力量。
 

關鍵字： 太平洋 絕景 再現 大同部落 千里眼山 步道 震後 修復 開放

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

